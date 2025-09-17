André Almeida, de estar a un paso del Trabzonspor a renovar con el Valencia hasta 2029
El centrocampista portugués acababa contrato en 2028 y ampliará una temporada más, ya que Carlos Corberán le considera un jugador importante
Valencia
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:22
La situación de André Almeida en el Valencia es de estudio. Ha pasado de ser titular indiscutible para Carlos Corberán la temporada pasada a ... estar, durante este mercado de fichajes de verano, a un paso de fichar por el Trabzonspor turco para, finalmente, quedarse y ampliar su contrato con el conjunto de Mestalla hasta 2029. Una montaña rusa para el centrocampista portugués.
Y es que cabe recordar que Almeida había expresado en repetidas ocasiones su descontento con su contrato, que era uno de los más bajos de la plantilla en cuanto a ficha se refiere, a pesar de que durante las últimas temporadas ha sido un jugador importante que ha contado con muchos minutos y titularidades en el Valencia.
Estuvo a punto de irse al Trabzonspor, llegando a quedarse fuera de la convocatoria del Trofeu Taronja a principios de agosto porque la negociación estaba avanzada. Según medios turcos, llegó a existir el acuerdo entre clubes para el traspaso, pero fue el propio futbolista el que se negó al movimiento, rechazando la opción para quedarse en el Valencia.
Ahora, tras empezar la temporada con menos minutos de los esperados, ha aceptado la última propuesta de renovación que el Valencia le había puesto sobre la mesa, por la cual verá mejorado su salario, como él mismo demandaba, y además de ampliar su vinculación por una temporada más. Es decir, como terminaba en 2028, pasará ahora a ser valencianista hasta 2029.
