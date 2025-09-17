Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Gayà, Pepelu y Baptiste Santamaría, pidiendo perdón a los aficionados del Valencia tras la derrota ante el Barça. EP

Un calendario esperanzador para que el Valencia reaccione

Las próximas cuatro jornadas antes del parón de selecciones de octubre deben ser el punto de inflexión para el equipo entrenado por Carlos Corberán

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:16

El Valencia no ha empezado la temporada como se esperaba, después de toda la ilusión y expectativas generadas tras el mercado de fichajes de verano ... , en el que se consiguió renovar la plantilla dando salida a futbolistas que no contaban para el entrenador Carlos Corberán, que además recibió los refuerzos que deseaba de la mano del nuevo CEO de fútbol del club, el escocés Ron Gourlay.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3 Muere Robert Redford a los 89 años
  4. 4 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  5. 5

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  6. 6 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró
  7. 7

    Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València
  8. 8 Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros
  9. 9

    Los chiringuitos inician su adiós en Valencia
  10. 10

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un calendario esperanzador para que el Valencia reaccione

Un calendario esperanzador para que el Valencia reaccione