Un calendario esperanzador para que el Valencia reaccione

El Valencia no ha empezado la temporada como se esperaba, después de toda la ilusión y expectativas generadas tras el mercado de fichajes de verano ... , en el que se consiguió renovar la plantilla dando salida a futbolistas que no contaban para el entrenador Carlos Corberán, que además recibió los refuerzos que deseaba de la mano del nuevo CEO de fútbol del club, el escocés Ron Gourlay.

No obstante, el inicio de Liga no ha sido ilusionante debido a que el Valencia ha sumado cuatro puntos de doce posibles, llegando todos ellos como local en Mestalla, ganando un único partido (3-0 ante el Getafe) y empatando otro (1-1 ante la Real Sociedad). El gran 'debe' de este Valencia sigue siendo el de sumar puntos de visitante fuera de casa, algo que se resiste también en este inicio de curso 2025-26, con la derrota ante Osasuna en El Sadar (1-0) y la contundente humillación del Barça en el Johan Cruyff (6-0).

Es por eso que ahora el valencianismo mira lo que le viene por delante y al menos, respira un poco. El calendario que tiene el Valencia en el próximo mes de competición, hasta el próximo parón de selecciones del mes de octubre, es como mínimo, esperanzador. El inminente compromiso y más próximo rival es el del Athletic Club, este sábado a las 21 horas en Mestalla. Un partido en teoría difícil, puesto que los vascos están jugando la Champions League, pero precisamente esa condición de equipo europeo puede hacer vulnerable a los de Ernesto Valverde, que llegarán con menos descanso tras caer este martes por 0-2 ante el Arsenal de Cristhian Mosquera.

Jugadores como Yuri Berchiche, Íñigo Ruiz de Galarreta o Jesús Areso descansaron y apuntan a ser titulares ante el Valencia, pero otros nombres como Oihan Sancet, Iñaki Williams, Aitor Paredes, Álex Berenguer o Mikel Jauregizar podrían rotar en busca de un descanso para no cargarles de minutos tras el sacrificio europeo. Además, cabe recordar que la estrella Nico Williams será baja por lesión, por lo que el Valencia tiene un problema menos en mente en ese sentido. En definitiva, el partido ante el Athletic, al ser como local, es una opción factible para que los de Corberán sumen un segundo triunfo que ahuyente los fantasmas.

Posteriormente a ese duelo llegará la primera jornada intersemanal de la temporada. Sin apenas descanso y tres días después, el próximo martes 23 (19 horas) el Valencia visitará Cornellà para medirse al Espanyol, uno de los equipos de moda del campeonato. Este, sin duda, será el partido más difícil de todos los que afronta próximamente el equipo blanquinegro. Los de Manolo González están en muy buena racha y han formado una plantilla competitiva. Además, el mal endémico valencianista de tener dificultades para sumar lejos de casa se pondrá a prueba una vez más en uno de los escenarios más complicados, donde ha caído ya, por ejemplo, el Atlético de Madrid.

Por suerte para el Valencia, después tendrá casi una semana de descanso, ya que su siguiente partido, el del Oviedo en casa está progrado para el lunes 29 (21 horas), es decir, el último encuentro de la jornada 7. Además, regresará a Mestalla algo más de dos décadas después el histórico conjunto asturiano, uno de los recién ascendidos, y que en teoría, peor plantilla tiene. Por tanto, debería ser un partido asequible para los de Corberán. Finalmente, el último choque los valencianistas tendrán antes del parón de selecciones y que culminará este mes de cuatro partidos será el de la visita a Montilivi, ante un Girona decepcionante que es, a día de hoy, colista de Primera. El sábado 4 de octubre (16:15) se buscarán los tres puntos en un escenario que debe ser un punto de inflexión para el Valencia, que no volverá a competir hasta el lunes 20 de octubre, dos semanas después, en su desplazamiento a Vitoria contra el Deportivo Alavés (21 horas).