Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retrasos en tres líneas de Metrovalencia por una avería en Valencia Sud
Julen Agirrezabala (derecha), junto a José Copete, tras la derrota ante el Barça por 6-0. EP

Agirrezabala, ante la reválida ideal para recuperar su confianza

El portero del Valencia, que encajó seis goles del Barça con algún que otro error, se medirá este sábado a su Athletic en un partido en el que, sin cláusula del miedo, necesita demostrar su nivel

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:14

Julen Agirrezabala no ha empezado la temporada 2025-26 como se esperaba en el Valencia. El portero, que llegó cedido procedente del Athletic Club este verano, tenía la difícil tarea de ocupar el puesto que dejaba Giorgi Mamardashvili tras marcharse este al Liverpool inglés. Y es que, de momento, el vasco no ha sido capaz de convencer al valencianismo, encajando ocho goles en tres partidos, seis de ellos llegando precisamente en el último ante el Barça.

El Estadio Johan Cruyff de Barcelona fue testigo de la goleada de los de Hansi Flick a los pupilos de Carlos Corberán. Otra vez los azulgrana sonrojaron al club blanquinegro, y pudieron ser más de no ser por errores como los de Ferran Torres que tuvo dos ocasiones claras para marcar. Más allá del juego del Barça, que fue totalmente superior al Valencia, quien no tuvo el día fue el propio Agirrezabala que, por ejemplo, en el primer gol de Fermín López tardó en reaccionar y no colocó bien las manos. Después, tras no entenderse con José Copete en un centro envenenado, encajó el segundo por parte de Raphinha. En el tercero, también de Fermín, llegó a tocar el balón con el guante derecho en un intento de palomita a mano cambiada, pero sin contundencia.

Noticias relacionadas

Tres exvalencianistas que dejaron Mestalla este verano brillan en la Champions

Tres exvalencianistas que dejaron Mestalla este verano brillan en la Champions

Catalá avisa al Valencia con el Nou Mestalla: «Si no se cumple el plazo, el Ayuntamiento será duro con sanciones»

Catalá avisa al Valencia con el Nou Mestalla: «Si no se cumple el plazo, el Ayuntamiento será duro con sanciones»

Rioja ya no es intocable en el Valencia de Corberán

Rioja ya no es intocable en el Valencia de Corberán

La cara del portero vasco tras finalizar el partido lo decía todo. Fue de los pocos que se acercó a los 290 aficionados del Valencia desplazados, entregando su camiseta a un joven. Con los brazos en jarra, se le vio especialmente contrariado por su partido. No obstante, el fútbol no se detiene y le brindará una rápida oportunidad para olvidarse del mal trago vivido ante el Barça, ya que el próximo partido de los de Corberán será el de este sábado 20 de septiembre, a las 21 horas en Mestalla, precisamente contra 'su' Athletic Club. Y es que Julen tendrá esa motivación extra de enfrentarse por primera vez al que ha sido toda la vida su club, al que sigue perteneciendo hasta que el Valencia decida si hace efectiva la opción de compra que tendrá a final de temporada.

Eso sí, importante matizar que Agirrezabala podrá jugar sin problemas, ya que en el acuerdo de cesión entre ambos clubes, no se incluyó ninguna cláusula del miedo o sanción económica para el Valencia en el caso de que el portero se pusiera los guantes en un partido ante el Athletic. Por tanto, Agirrezabala tendrá esa oportunidad de recuperar sensaciones y demostrar su nivel en Mestalla ante los bilbaínos, con esa motivación extra de querer demostrar a los vascos de que se han equivocado dejándole salir y confirmando su pensamiento interno, de que merecía algo más que estar a la sombra de Unai Simón. Eso sí, el Athletic vendrá con ganas de revancha tras caer 0-2 ante el Arsenal del exvalencianista Cristhian Mosquera en su regreso a la Champions League.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3 Muere Robert Redford a los 89 años
  4. 4 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  5. 5 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró
  6. 6

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  7. 7

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  8. 8 Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros
  9. 9 Buscan a un joven por violar junto a otros dos acusados a dos niñas que se fugaron de un centro de menores de Valencia
  10. 10

    Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Agirrezabala, ante la reválida ideal para recuperar su confianza

Agirrezabala, ante la reválida ideal para recuperar su confianza