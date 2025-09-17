Agirrezabala, ante la reválida ideal para recuperar su confianza El portero del Valencia, que encajó seis goles del Barça con algún que otro error, se medirá este sábado a su Athletic en un partido en el que, sin cláusula del miedo, necesita demostrar su nivel

Marc Escribano Valencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:14

Julen Agirrezabala no ha empezado la temporada 2025-26 como se esperaba en el Valencia. El portero, que llegó cedido procedente del Athletic Club este verano, tenía la difícil tarea de ocupar el puesto que dejaba Giorgi Mamardashvili tras marcharse este al Liverpool inglés. Y es que, de momento, el vasco no ha sido capaz de convencer al valencianismo, encajando ocho goles en tres partidos, seis de ellos llegando precisamente en el último ante el Barça.

El Estadio Johan Cruyff de Barcelona fue testigo de la goleada de los de Hansi Flick a los pupilos de Carlos Corberán. Otra vez los azulgrana sonrojaron al club blanquinegro, y pudieron ser más de no ser por errores como los de Ferran Torres que tuvo dos ocasiones claras para marcar. Más allá del juego del Barça, que fue totalmente superior al Valencia, quien no tuvo el día fue el propio Agirrezabala que, por ejemplo, en el primer gol de Fermín López tardó en reaccionar y no colocó bien las manos. Después, tras no entenderse con José Copete en un centro envenenado, encajó el segundo por parte de Raphinha. En el tercero, también de Fermín, llegó a tocar el balón con el guante derecho en un intento de palomita a mano cambiada, pero sin contundencia.

La cara del portero vasco tras finalizar el partido lo decía todo. Fue de los pocos que se acercó a los 290 aficionados del Valencia desplazados, entregando su camiseta a un joven. Con los brazos en jarra, se le vio especialmente contrariado por su partido. No obstante, el fútbol no se detiene y le brindará una rápida oportunidad para olvidarse del mal trago vivido ante el Barça, ya que el próximo partido de los de Corberán será el de este sábado 20 de septiembre, a las 21 horas en Mestalla, precisamente contra 'su' Athletic Club. Y es que Julen tendrá esa motivación extra de enfrentarse por primera vez al que ha sido toda la vida su club, al que sigue perteneciendo hasta que el Valencia decida si hace efectiva la opción de compra que tendrá a final de temporada.

Eso sí, importante matizar que Agirrezabala podrá jugar sin problemas, ya que en el acuerdo de cesión entre ambos clubes, no se incluyó ninguna cláusula del miedo o sanción económica para el Valencia en el caso de que el portero se pusiera los guantes en un partido ante el Athletic. Por tanto, Agirrezabala tendrá esa oportunidad de recuperar sensaciones y demostrar su nivel en Mestalla ante los bilbaínos, con esa motivación extra de querer demostrar a los vascos de que se han equivocado dejándole salir y confirmando su pensamiento interno, de que merecía algo más que estar a la sombra de Unai Simón. Eso sí, el Athletic vendrá con ganas de revancha tras caer 0-2 ante el Arsenal del exvalencianista Cristhian Mosquera en su regreso a la Champions League.