Catalá avisa al Valencia con el Nou Mestalla: «Si no se cumple el plazo, el Ayuntamiento será duro con sanciones»

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha hablado en el programa 'Les Noticies del matí' de la televisión autonómica de À Punt sobre ... dos de los principales temas de actualidad en cuanto a infraestructuras deportivas de la ciudad se refiere, que son el estado de las obras del Nou Mestalla y del polideportivo adyacente de Benicalap.

«Las obras están en marcha y hay unos plazos que deben cumplirse. Si no se hacen, hay una sanciones y consecuencias muy duras. A partir de ahí, el promotor tiene libertad absoluta para hacer marcha con esa obra. Ya sabe que si no se cumple el plazo, el Ayuntamiento de Valencia será duro y restrictivo con la aplicación de las consecuencias», ha asegurado al edil popular en sus palabras en la televisión pública valenciana.

Preguntada por el polideportivo de Benicalap, el cual estará junto al nuevo estadio de las Cortes Valencianas, la alcaldesa ha querido ser cauta. «Creo que vamos a tener novedades pronto. Es una de las cuestiones en las que el Ayuntamiento de Valencia se ha posicionado en favor de la ciudad y ha exigido más al Valencia (club de fútbol). Los vecinos merecen esa infraestructura», destacó Catalá.

No obstante, para la alcaldesa, tal y como confensó en su última entrevista con LAS PROVINCIAS, hay un sueño en su legislatura, que es extender el parque del río Turia. «Quiero que la gente me recuerde como la alcaldesa que acabó el río, es lo más chulo que puedo hacer, ser quien abrió Valencia hasta el mar. Para esta ciudad es irrenunciable, el río no puede acabar en un muro, en un camino cortado. Terminar este proyecto es mi gran ilusión y algo irrenunciable para todos los valencianos», dijo Catalá.