Catalá, sobre su campaña contra la explotación sexual: «Si alguno se siente aludido tiene un problema»

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha opinado acerca de la campaña contra la explotación sexual iniciada desde su Ayuntamiento. La polémica estaba servida ... en el momento en el que el Consistorio decidió utilizar una frase del caso Ábalos y Koldo. «Se enrolla que te cagas», se puede oír en la cuña. Una frase que utiliza José Luis Ábalos le dijo a Koldo en una de las grabaciones del caso en la que ambos tratan de organizar un fin de semana «discreto» para verse con varias chicas. Ante las críticas al hacer uso de una frase tan relevante en el actual proceso judicial, la alcaldesa ha sido directa y rotunda: «Si alguno se siente aludido tiene un problema«.

María José Catalá ha concedido a À Punt una entrevista durante su programa 'Les Notícies del Matí' de la radiotelevisión valenciana. Durante sus intervenciones, se le ha preguntado a la alcaldesa acerca de la campaña «Si eres putero, eres cómplice» para el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que es el 23 de septiembre, creada por el Ayuntamiento de Valencia. La primera edil ha sido cuestionada acerca de si entiende las críticas por haber hecho uso de frases del caso Koldo para su campaña.

«En primer lugar quiero matizar que en ningún momento se hace una referencia al señor Ábalos. Sin embargo, sus palabras han sido significativas en cuanto a lo que es la prostitución y un ejemplo de situación cuando uno está en el poder y hace uso de la prostitución. Es una campaña más, si alguno se siente aludido tiene un problema», ha sido clara Catalá.

Por otro lado, la primera edil ha defendido hacer uso de frases de los audios publicados acerca de los miembros de la cúpula del PSOE inmersos en el proceso judicial. «El PSOE tiene que hacerse mirar todo lo que ha ocurrido dentro de su partido y sus cargos públicos acerca de este tema. Independientemente de eso, la campaña de concienciación debe ser bien acogida. La prostitución ya no solo de mujeres, si no de niños y niñas es algo que debemos combatir todos los días», aseguraba Catalá, que se justificaba, «toca ser un poco bestias y decirle a la gente las cosas claramente. Hemos optado por ser muy claros con la gente».

De esta manera, la alcaldesa ha defendido el uso de la cuña «se enrolla que te cagas» en su campaña contra la explotación sexual. un mensaje «bestia» para «ser muy claros con la gente».

Una frase que, cabe recordar, utilizó Ábalos en una conversación con Koldo para organizar un encuentro con las chicas. «Te tengo preparada una (...) La Ariatna está bien, está recién, está perfecta. Y la colombiana nueva», le indica Koldo al entonces ministro en una conversación muy próxima al de la cuña del Ayuntamiento. «Pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna», le dice Koldo a Ábalos. «No sé, la Carlota se enrolla que te cagas», asegura el exministro. Koldo responde: «Pues la que tú quieras. O Ariatna y Carlota, y a tomar por culo». Una conversación que ha trascendido tanto, que el Ayuntamiento de Valencia ha decidido usar como campaña, precisamente, contra la prostitución.