Catalá, durante el pleno extraordinario. JLBort

Catalá, sobre su campaña contra la explotación sexual: «Si alguno se siente aludido tiene un problema»

La alcaldesa de Valencia defiende el uso de una frase de Ábalos para ofrecer una iniciativa «bestia» contra la prostitución

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:50

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha opinado acerca de la campaña contra la explotación sexual iniciada desde su Ayuntamiento. La polémica estaba servida ... en el momento en el que el Consistorio decidió utilizar una frase del caso Ábalos y Koldo. «Se enrolla que te cagas», se puede oír en la cuña. Una frase que utiliza José Luis Ábalos le dijo a Koldo en una de las grabaciones del caso en la que ambos tratan de organizar un fin de semana «discreto» para verse con varias chicas. Ante las críticas al hacer uso de una frase tan relevante en el actual proceso judicial, la alcaldesa ha sido directa y rotunda: «Si alguno se siente aludido tiene un problema«.

