El Ayuntamiento de Valencia usa frases de Ábalos en su campaña contra la explotación sexual: «Esta se enrolla que te cagas»

El Ayuntamiento de Valencia ha iniciado una campaña bajo el nombre «Si eres putero, eres cómplice» para el Día Internacional contra la Explotación Sexual y ... el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que es el 23 de septiembre, con una cuña publicitaria en la que se utilizan frases del caso Ábalos y Koldo. En concreto, una de Ábalos durante una conversación con su asesor y que está recogida en el sumario de un caso en el que, al margen del presunto reparto de mordidas, ha salido a la luz parte de la vida privada del exhombre de confianza del presidente, Pedro Sánchez y de su asesor.

«Se enrolla que te cagas», se escucha en la cuña, la misma frase que Ábalos le dijo a Koldo en una de las grabaciones del caso en la que ambos tratan de organizar un fin de semana «discreto» para verse con varias chicas. «Te tengo preparada una (...) La Ariatna está bien, está recién, está perfecta. Y la colombiana nueva», le indica Koldo al entonces ministro en una conversación muy próxima al de la cuña del Ayuntamiento.

«Pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna», le dice Koldo a Ábalos. «No sé, la Carlota se enrolla que te cagas», asegura el exministro. Koldo responde: «Pues la que tú quieras. O Ariatna y Carlota, y a tomar por culo».

Una conversación que se aproxima mucho a la que mantienen esas voces en off en la cuña del Ayuntamiento de Valencia, con frases muy reveladoras como: «Se enrolla que te cagas».

El Consistorio va a destinar más de 100.000 euros al año para luchar contra la explotación sexual en la ciudad. «Este año, más que nunca, queremos enviar un mensaje claro a nuestra sociedad para evitar que se normalice lo que no podemos tolerar: la explotación sexual a personas en Valencia», señaló la concejala de Igualdad Rocío Gil. La idea es poner en marcha una campaña en los medios de comunicación y llenar la ciudad de carteles con el mensaje: «Si eres putero, eres cómplice».

También se realizarán distintas actuaciones con varias asociaciones que irán desde el perfil de las víctimas, analiza qué causas llevan a mujeres a la situación de explotación sexual y la atención que necesitan y reciben. El lunes 22 de septiembre a partir de las 16 horas habrá una jornada en la Casa del Voluntariado de Valencia; el jueves 25, a la misma hora en el Programa Alba y el martes 30 de septiembre en la Facultat de Ciencias Sociales.