Urgente El Ayuntamiento de Valencia usa frases de Ábalos en su campaña contra la explotación sexual: «Esta se enrolla que te cagas»
Koldo y Ábalos, antes de que saltara el caso.
Koldo y Ábalos, antes de que saltara el caso. LP

El Ayuntamiento de Valencia usa frases de Ábalos en su campaña contra la explotación sexual: «Esta se enrolla que te cagas»

El 23 de septiembre se iniciará una campaña bajo el lema «Si eres putero, eres cómplice»

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:45

El Ayuntamiento de Valencia ha iniciado una campaña bajo el nombre «Si eres putero, eres cómplice» para el Día Internacional contra la Explotación Sexual y ... el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que es el 23 de septiembre, con una cuña publicitaria en la que se utilizan frases del caso Ábalos y Koldo. En concreto, una de Ábalos durante una conversación con su asesor y que está recogida en el sumario de un caso en el que, al margen del presunto reparto de mordidas, ha salido a la luz parte de la vida privada del exhombre de confianza del presidente, Pedro Sánchez y de su asesor.

