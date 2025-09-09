Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carolina Perles, exesposa de José Luis Ábalos. Telecinco

«¿El dinero de Ábalos? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»

La exesposa de José Luis Ábalos detalla en Telecinco un presunto episodio de malos tratos del diputado, amenazas veladas, el pago por sexo, el hallazgo de «pastillitas azules» y un «cambio de actitud» cuando éste conoció a Koldo, «un matón que graba a la gente que le ha dado todo»

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:03

Carolina Perles, la tercera esposa del exministro José Luis Ábalos, ha relatado en el programa de Telecinco 'El precio de la corrupción' sus 20 años ... de relación, 13 de ellos de matrimonio, y su visión como testigo de referencia del ascenso y caída del que fuera secretario de Organización del PSOE, investigado por graves delitos en la causa especial que se instruye en el Tribunal Supremo por el presunto amaño de contratos de obra pública a cambio de mordidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un guardia civil por agredir a una joven en Oliva cuando estaba engrilletada con las manos en la espalda
  2. 2 Los municipios donde más ha llovido este lunes en la Comunitat: la lluvia llega a Valencia y las tormentas en Alicante activan el Plan Especial de Inundaciones
  3. 3 Piden colaboración ciudadana para detener a un violento ladrón que causó graves lesiones a una mujer en Valencia
  4. 4 Investigan la muerte de un hombre tras caer desde un tercer piso en Valencia
  5. 5

    Una viuda de la dana: «Mi marido bajó a la calle porque un bando del Ayuntamiento pedía que se retiraran los coches»
  6. 6 Juzgan a un joven por violar a una amiga en un apartamento de Tavernes de la Valldigna
  7. 7 Emergencias, en alerta ante una situación «muy inestable» con lluvias, vientos fuertes y granizo de gran tamaño
  8. 8

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  9. 9

    Una juez abre diligencias tras la petición de Ábalos de prohibir la emisión de la entrevista a su exmujer esta noche
  10. 10

    Los alumnos valencianos estarán obligados a estudiar el terrorismo de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «¿El dinero de Ábalos? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»

«¿El dinero de Ábalos? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»