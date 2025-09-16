Rioja ya no es intocable en el Valencia de Corberán El extremo andaluz fue suplente ante el Barça, algo que en la pasada temporada sólo le ocurrió en tres ocasiones

Marc Escribano Valencia Martes, 16 de septiembre 2025, 09:46 Comenta Compartir

Si había una constante durante toda la temporada pasada en el Valencia, esa era Luis Rioja. El extremo andaluz, capaz de jugar en ambas bandas, se había asentado en el once titular blanquinegro desde su llegada procedente del Deportivo Alavés. Tanto con Rubén Baraja como con Carlos Corberán se había convertido en un jugador prácticamente indiscutible que lo jugaba todo.

A un mes de cumplir los 32 años, el sevillano tiene contrato con el Valencia hasta junio de 2026, pero el conjunto de Mestalla se reservó una cláusula por la cual el jugador, si disputa más de 16 partidos oficiales durante esta presente campaña, renovará automáticamente por una temporada más, finalizando así su vinculación en 2027. Esto, consultando las cifras que Rioja registró durante la pasada temporada, debería darse por algo casi seguro, pero las cosas parecen haber cambiado en este nuevo curso.

Y es que el ex del Alavés disputó la pasada temporada un total de 38 partidos con el Valencia, siendo 36 de ellos de Liga, y dos más de Copa del Rey. Firmó unos números de cinco goles y tres asistencias, demostrando además una polivalencia muy válida para el cuerpo técnico, siendo capaz de jugar tanto de extremo izquierdo como de diestro por delante de un lateral, de carrilero por ambas bandas en un sistema de tres centrales, e incluso de lateral izquierdo en un caso de emergencia.

Además, lo que fue una constante fue su presencia en el once titular. Y es que de esas 36 jornadas de Liga que disputó, únicamente fue suplente en tres de ellas: su primer partido con el Valencia, en el que al estar recién fichado, sólo contó como revulsivo ante el Celta en la segunda fecha del calendario; un partido ante el Girona en marzo, y la última jornada de Liga, en la que el equipo hizo rotaciones y dio minutos a un equipo más alternativo al no tener nada ya en juego. De hecho, sólo se perdió un partido Rioja en todo el año, el del Real Madrid en el Bernabéu por sanción, al haber acumulado cinco amarillas. No se lesionó.

En cambio, en este inicio de temporada, ya ha sido suplente en la cuarta jornada, algo que ha sorprendido en el valencianismo, que tenía a Rioja como un jugador indiscutible y de jerarquía. La apuesta fallida de Corberán de utilizar cinco defensas ante el Barça hizo que el sacrificado fuera el andaluz, que apareció en la segunda mitad con el partido ya totalmente desnivelado. La llegada de más competencia con jugadores como Arnaut Danjuma o Largie Ramazani parece haber afectado a la importancia interna de Rioja, que no será tan indiscutible este año.