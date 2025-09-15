Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Hugo Duro, ante el Barça. VCF
El raje de Hugo Duro tras el 6-0: «Que nos sirva para que el próximo día nadie baje del cien por cien»

El delantero del Valencia no se esconde tras la humillante derrota ante el Barça: «Es noche de mucha autocrítica, de apretarse el cinturón y tirar hacia arriba»

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:47

El Valencia se llevó una contundente derrota de su visita al Johan Cruyff, en la que el Barcelona le endosó un humillante 6-0 que deja al conjunto entrenado por Carlos Corberán con tan solo cuatro puntos de doce posibles, en un inicio de temporada poco esperanzador para la ilusión que se había generado durante el verano.

Tras el tropiezo, uno de los encargados de dar la cara y hablar fue Hugo Duro, que en declaraciones recogidas por los medios del club en zona mixta, pegó un fuerte raje siendo autocrítico y exigiendo más a todos sus compañeros: «Es una noche muy dura porque lo de hoy se ha repetido en otras ocasiones. Es noche de mucha autocrítica, de apretarse el cinturón y tirar hacia arriba. El año pasado después de esto, también respondimos y que nos sirva para que el próximo día nadie baje del cien por cien».

Es más, el delantero madrileño no se quedó ahí y asumió que esto no puede volver a ocurrir en el Valencia. «Cuando haces las cosas mal o no salen las cosas, tienes que agachar la cabeza y aguantar. Este equipo ha demostrado que trabajando y yendo juntos se puede. Huevos y trabajo no nos van a faltar. El próximo partido lo demostraremos», dijo Hugo Duro, que secundó las palabras de su compañero y capitán José Luis Gayà.

