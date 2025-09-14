Gayà: «Esto nos tiene que doler»

Toca dar la cara. Cuando hay una derrota, el turno es para el capitán. José Luis Gayà ha sido el primer futbolista en salir a ... hacer declaraciones. Por eso, nada más finalizar el encuentro, el de Pedreguer habló para el micrófono de Movistar y reconoció que todo lo previsto se vino abajo sin que el equipo pudiera remediarlo: «Dos semanas preparando el partido, sabiendo lo que teníamos que hacer y al final... Teníamos un plan de partido, sabíamos que nos iban a coger la espalda, lo habíamos entrenado pero no hemos estado finos. Parece que nos tienen tomada la medida. No hemos sido capaces de contrarrestar sus puntos fuertes».

El lateral estuvo implicado en algunas acciones de gol del Barça. No es todavía la mejor versión de Gayà. Y eso que no tenía a Lamine Yamal delante. «Estábamos en la primera parte, estábamos sufriendo pero el equipo estaba intentando contrarrestarles. Pero ese segundo gol nos ha hecho mucho daño y luego no hemos sabido contrarrestarlo. Vino el tercero y no podemos perderle la cara al partido».

Gayà se acordó de lo que pasó la temporada pasada, cuando el Valencia recibió 7 en Barcelona y otros 5 en Mestalla contra este mismo equipo. La duda que hay es si esto afectará al estado anímico del vestuario. «Esto se recupera trabajando. El año pasado ya nos recuperamos de encajar siete goles. Fuimos capaces de ganar en casa y perder poco. Nos tiene que doler. Es un resultado muy contundente, veníamos con la lección aprendida pero no ha podido ser».