Gayà trata de proteger el balón en el encuentro contra el Barça de este domingo. AFP

Gayà: «Esto nos tiene que doler»

El capitán del Valencia indica que el equipo llegaba con la lección aprendida pero que el Barça «nos tiene tomada la medida»

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:08

Toca dar la cara. Cuando hay una derrota, el turno es para el capitán. José Luis Gayà ha sido el primer futbolista en salir a ... hacer declaraciones. Por eso, nada más finalizar el encuentro, el de Pedreguer habló para el micrófono de Movistar y reconoció que todo lo previsto se vino abajo sin que el equipo pudiera remediarlo: «Dos semanas preparando el partido, sabiendo lo que teníamos que hacer y al final... Teníamos un plan de partido, sabíamos que nos iban a coger la espalda, lo habíamos entrenado pero no hemos estado finos. Parece que nos tienen tomada la medida. No hemos sido capaces de contrarrestar sus puntos fuertes».

