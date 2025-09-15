La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia

No ha empezado bien la temporada del Valencia, con un cuatro puntos de doce posibles, y más especialmente después de la dolorosísima e humillante derrota recibida este domingo ante el Barcelona ... , en la que el equipo entrenado por Carlos Corberán recibió un contundente 6-0. Muchas cosas de ese encuentro llamaron la atención, como la decisión de alinear cinco defensas, pero también fue destacable una ausencia.

Y es que Dani Raba se quedó sin minutos. El talentoso mediapunta cántabro no jugó nada en el Johan Cruyff, y eso que llegó al Valencia este verano con la condición de ser un jugador importante. Así se fue viendo durante la pretemporada, siendo titular en casi todos los amistosos, algo que se refrendó en las dos primeras jornadas del campeonato liguero. Ante la Real Sociedad dio una gran asistencia a Diego López, demostrando su visión de juego y calidad en el último pase.

Raba repitió en el once ante Osasuna en la segunda jornada, pero su participación fue muy corta ya que fue el sacrificado por Corberán tras la expulsión de José Luis Gayà. El cántabro además dejó un gesto de enfado por la decisión de ser sustituido que no gustó a parte de la afición, y quién sabe si al propio técnico valencianista. Y es que hay motivos para pensar que podría haber desencadenado alguna reacción, ya que en la siguiente jornada ante el Getafe, Raba fue suplente y salió desde el banquillo en la segunda mitad.

Y para colmo, en la cuarta fecha ante el Barça, se quedó en el banco de suplentes y ni siquiera llegó a salir al campo. Otros compañeros tuvieron preferencia y el mediapunta se llevó su primer 'cero' de la temporada, algo que no se esperaba del jugador fichado libre procedente del Leganés. De hecho, de cara a la próxima jornada ante el Athletic Club, hay serias dudas de que Raba pueda ser titular. Corberán parece tener preferencia por Diego López, Arnaut Danjuma y Hugo Duro en el ataque, y otros nombres como Luis Rioja, Arnaut Danjuma y Lucas Beltrán aparecieron como relevos antes que el cántabro, que ha sufrido una misteriosa desaparición.