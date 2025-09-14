La afición del Valencia arropa a su equipo en el Johan Cruyff

El Barça-Valencia (21 horas) no es un partido cualquiera. Ambos clubes, históricos, han protagonizado grandes encuentros a lo largo de las temporadas desde ... el siglo pasado. Unos choques que suelen recordarse por lo que ocurre dentro del terreno de juego pero que en esta 2025-2026 lo hará por el atípico escenario en el que se disputa.

El Johan Cruyff, con poco más de 6.000 butacas disponibles acoge un encuentro en el que finalmente sí que habrá aficionados valencianistas. Pese al enfado, lógico, de los seguidores del conjunto de Carlos Corberán, a quienes en principio se les negó entradas, arrasaron en cinco horas las 290 entradas que finalmente cedió el club azulgrana.

El Valencia es uno de esos equipos que nunca juega solo. Además de ser un club con seguidores en todo el país, son muchos los que se desplazan, sobre todo cuando las cosas no van bien, para que sus futbolistas se sientan como en casa.

Ron Gourlay, CEO de fútbol del Valencia y Miguel Ángel Corona, director deportivo de la entidad también han acudido al campo de fútbol cuyo césped se encuentra en perfectas condiciones.

El Valencia saldrá con el siguiente once inicial: Agirrezabala; Gayà; Copete, Tárrega, Diakhaby, Foulquier; Santamaría, Javi Guerra; Diego López, Danjuma y Hugo Duro; mientras el Barça lo hará con Joan García; Gerard Martín, Cubarsí, Eric García, Koundé; Casadó, Pedri, Bardghji; Fermín, Rashford y el futbolista de Foios Ferran Torres. Raphinha se ha quedado en el banquillo castigado por llegar tarde a la sesión de activación según ha desvelado RAC1.