Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja 148.032,48 euros a un único jugador este domingo
Fermin bate a Agirrezabala en el Johan Cruyff. EFE

La noche aciaga de Agirrezabala

El Barcelona golea al Valencia en un partido para olvidar del guardameta vasco

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:38

«Agirrezabala no es Mamardashvili». Esta es una de las frases que más ha repetido en la noche del domingo durante el Barça-Valencia de este domingo 14 de septiembre ... . El Johan Cruyff fue testigo de la goleada de los de Hansi Flick a los pupilos de Carlos Corberán. Otra vez los azulgrana sonrojaron al club blanquinegro, y pudieron ser más de no ser por errores como los de Ferran Torres que tuvo dos ocasiones claras para marcar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  2. 2 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  3. 3

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  4. 4 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  5. 5 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España
  6. 6 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  7. 7

    Compromís acentúa su deriva
  8. 8 Los diez pueblos más frescos de la Comunitat Valenciana para huir del calor
  9. 9 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  10. 10 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La noche aciaga de Agirrezabala

La noche aciaga de Agirrezabala