La noche aciaga de Agirrezabala

«Agirrezabala no es Mamardashvili». Esta es una de las frases que más ha repetido en la noche del domingo durante el Barça-Valencia de este domingo 14 de septiembre ... . El Johan Cruyff fue testigo de la goleada de los de Hansi Flick a los pupilos de Carlos Corberán. Otra vez los azulgrana sonrojaron al club blanquinegro, y pudieron ser más de no ser por errores como los de Ferran Torres que tuvo dos ocasiones claras para marcar.

Más allá del juego del Barça, que ha sido totalmente superior al Valencia, quien no le ha igualado ni en intensidad ni en actitud a los locales, Julen Agirrezabala tampoco ha tenido ni mucho menos su día.

En el primer gol de Fermín, el guardameta cedido por el Athletic tarda en reaccionar; tras no entenderse con Copete, encaja el segundo y en el tercero, también de Fermín, llega a tocar el balón con el guante derecho pero sin contundencia. El resto ya es historia.

Una noche muy triste ya que el Valencia, y los aficionados desplazados, esperaban resarcirse de los siete goles que encajó el equipo la temporada pasada en el Lluís Companys. Distinto escenario pero otra vez malas sensaciones de un equipo que frente al Getafe la semana pasada en casa no dio mala imagen.

El próximo partido de los de Corberán será el sábado 20 de septiembre a las 21 horas en Mestalla contra el Athletic Club.