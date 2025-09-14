En directo, FC Barcelona - Valencia CF
Sigue el minuto a minuto del partido del equipo blanquinegro ante el vigente campeón de Liga
Redacción Deportes
Valencia
Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:59
21:02
1' | FC Barcelona 0-0 Valencia CF
¡Arranca el partido!
Enlace copiado
20:58
Saltan al terreno de juego del Johan Cruyff los jugadores de ambos equipos. El partido dará comienzo en breve.
20:51
Cruce de cánticos entre los 300 aficionados del Valencia desplazados y parte de la grada del campo de fútbol del Barça. Esperemos que los ánimos se calmen porque ni ha empezado el partido.
20:49
¡Se retiran al túnel de vestuarios los futbolistas de Barça y Valencia! En diez minutos arranca el partido. Antes, por cierto, se ha disparado un pequeño castillo de fuegos artificiales... todo muy peculiar en el Johan Cruyff.
20:47
Hablando de resultados... el Valencia Femenino ha conseguido su segunda victoria en su segundo partido de la temporada con un gol de Mascarell ante el Cacereño.
20:41
Mientras los futbolistas calientan, os comento que Hugo Guillamón ha debutado hoy con el Hajduk Split. El central l'Eliana ha jugado alrededor de 20 minutos pero no ha podido evitar la derrota de los suyos contra el Varazdin a domicilio (2-0).
20:36
El Barcelona no cuenta con grada de animación en el Johan Cruyff por lo que a buen seguro que los cánticos de la siempre fiel afición del Valencia se escuchará a la perfección.
20:34
El Valencia no está solo en Barcelona. El club azulgrana emitió un comunicado en el que anunciaba que no iba a ofrecer entradas al equipo rival ya que en el Johan Cruyff sólo caben 6.000 personas, sin embargo, finalmente ofreció 290 entradas que la afición del Valencia agotó en apenas 5 horas.
20:25
Por cierto, en un partido en el que no estará por lesión Lamine Yamal, Raphinha se queda en el banquillo por castigo. El entrenador alemán, muy estricto con los horarios, ha dejado fuera de la titularidad al talentoso futbolista brasileño porque ha llegado tarde a la sesión de activación según RAC1.
20:23
Por su parte, Flick intentará sumar otra victoria con Joan García; Gerard Martín, Cubarsí, Eric García, Koundé; Casadó, Pedri, Bardghji; Fermín, Rashford y el futbolista de Foios Ferran Torres.
Enlace copiado
20:21
En esta cuarta jornada de LaLiga Carlos Corberán ha alineado una defensa de tres. Estos son los once futbolistas que intentarán lograr los tres puntos en juego: Agirrezabala; Gayà; Copete, Tárrega, Diakhaby, Foulquier; Santamaría, Javi Guerra; Diego López, Danjuma y Hugo Duro.
20:20
¡Buenas noches! Bienvenid@s al directo del Barcelona-Valencia. Un encuentro que se disputa en un escenario atípico: el Johan Cruyff.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
- 2 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
- 3 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
- 4 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
- 5 Una mujer de 70 años, herida grave al ser atropellada en Torrent por un patinete cuyo conductor se dio a la fuga
-
6
-
7
- 8 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
- 9 Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia
- 10 Así será la transformación de la calle San Vicente: las bicis le ganarán un carril al coche
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.