El Valencia, ante el Barça: totalmente de blanco y con una referencia al residencial más alto de Europa

Totalmente de blanco, excepto Aguirrezabala que viste de naranja. El Valencia juega contra el Barcelona con un equipaje no muy habitual. De hecho, el ... club anunció que tanto en el partido en el Johan Cruyff como en el de Mestalla contra el Athletic Club (21 horas), vestirá una camiseta especial. TM Grupo Inmobiliario cederá el protagonismo de su logotipo habitual como Main Global Partner del Club a su nuevo proyecto emblemático, la TM Tower.

«El edificio, que será presentado de forma oficial el 18 de septiembre en Benidorm, contará con 64 plantas y 230 metros de altura, lo que lo convertirá en el proyecto residencial más alto de Europa, en un nuevo hito arquitectónico en el skyline de Benidorm y en uno de los iconos más singulares de la compañía», explicó el Valencia en un comunicado.

Las camisetas del partido contra el Barcelona se sortearán a través de las redes sociales para todos los aficionados dos entradas para asistir al encuentro contra los de Ernesto Valverde y participar al descanso en una acción que tendrá un premio especial.

Así explica el proyecto el Valencia:

TM Grupo Inmobiliario construirá en la TM Tower 260 viviendas de 1 a 4 dormitorios, situadas a 50 metros de la playa de Poniente de Benidorm y que proporcionarán la posibilidad de vivir en un entorno único.

El edificio contará con espacios comunes con piscinas climatizadas, zona deportiva, gimnasio, sala de cine y un skybar en la planta 63, que albergará también un observatorio astronómico en colaboración con el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias Jesús Carnicer (MUDIC).

El residencial más alto de Europa tendrá una estructura de hormigón armado de alta rigidez, diseñada para garantizar el confort incluso en jornadas de fuertes vientos. El proyecto, en este sentido, ha superado un ensayo en túnel de viento realizado en el Instituto Universitario «Ignacio Da Riva» de la Universidad Politécnica de Madrid.

La entrega de viviendas está programada a partir del segundo semestre de 2028. La TM Tower tendrá, además, un sistema de movilidad vertical adaptado a la vida en altura: 7 ascensores de última generación con velocidades de hasta 6 metros por segundo, muy por encima de la media residencial.