El 1x1 del Barça-Valencia: suspenso general y con muy malas notas

Decepción general del equipo, que se vio superado ante un dominante Barça. El cambio de dibujo no ayudó a defender mejor y a los blanquinegros ... le faltaron ideas y frescura.

Julen Agirrezabala Portero 0

El vasco, que no es un mal portero, tampoco es Giorgi Mamardashvili. El valencianismo estaba malacostumbrado con el georgiano, y por eso sorprendió que Julen no pusiera bien las manos en ese disparo de Fermín en el primer gol, o pudiera hacer más en el resto de tantos. Decepción.

Dimitri Foulquier Lateral derecho 1

El veterano defensor tuvo que marcar de cerca a un talento como Rashford, y sufrió de lo lindo. Además, en la proyección ofensiva apenas tuvo participación y se limitó a intentar destruir el juego rival con faltitas e intervenciones fallidas. No mejoró ni al pasar a jugar de central.

Mouctar Diakhaby Defensa central 2

El guineano, que con su selección había cuajado dos buenos partidos durante el parón, fue quizá de lo más destacado del equipo. Sacó bajo palos un remate de Rashford cuando el gol parecía cantado, evitando que el Barça inflara el marcador. Por destacar algo positivo, vaya.

César Tárrega Defensa central 1

El de Aldaia no tuvo su mejor partido y sufrió ante los rápidos delanteros del Barça. La dificultad que tiene para girar y sobre todo, para sacar el balón jugado desde atrás, es algo que le pasa factura en grandes partidos como este. Tiene margen de mejora todavía para no estancarse.

José Copete Defensa central 0

El central fichado del Mallorca quedó señalado otra vez, sobre todo por el segundo gol encajado, en el que al parecer tuvo un error de comunicación con Agirrezabala, dejando pasar el balón, lo que aprovechó Raphinha para marcar. No termina de asentarse el fichaje veraniego de la zaga.

José Luis Gayà Lateral izquierdo 1

El capitán regresó al once titular tras cumplir su sanción y no tuvo una buena noche. Y eso que se ahorró tener que defender a Lamine Yamal, que estaba lesionado. Pero entre Bardghji y Raphinha le hicieron sufrir de lo lindo por ese costado izquierdo. Jesús Vázquez le quitará minutos.

Baptiste Santamaría Centrocampista 0

El francés no tuvo un buen partido y sufrió mucho ante los Casadó, Pedri y Fermín. Las comparaciones con Enzo Barrenechea no le ayudan, porque no termina de ser el mismo perfil de jugador, y su dificultad para cortar el juego rival hace que el equipo sufra mucho en la defensa.

Javi Guerra Centrocampista 1

El talentoso jugador de Gilet se vio desdibujado y superado por el centro del campo del Barça. Lo que parece claro es que el canterano estrella necesita estar acompañado por más compañeros en la medular, ya que en un doble pivote junto a otro medio no es suficiente. Mejor con tres.

Diego López Delantero 1

El asturiano tuvo que actuar más retrasado de lo habitual, cerrando como extremo derecho y por momentos, como un tercer centrocampista. Tan alejado del área no tuvo apenas incidencia ofensiva, y terminó siendo sustituido en la segunda mitad en busca de algo diferente.

Arnaut Danjuma Delantero 1

El neerlandés estaba llamado a tener oportunidades al contragolpe con el equipo replegado atrás, pero es que no pudo ni si quiera llegar a correr. El equipo se ponía muy nervioso cuando recuperaba la pelota y no llegaba contactar con sus flechas, que terminaron muy desesperadas.

Hugo Duro Delantero 1

El delantero madrileño estuvo muy solo arriba y apenas pudo hacer cosas. Se peleó de espaldas con los centrales del Barcelona, lo más destacado quizá de su partido, pero en términos ofensivos, no tuvo ocasiones. No era un partido para un delantero de sus características.

Banquillo

Luis Rioja Extremo 2

Sorprendió su suplencia, pero es que ni desde su entrada desde el banquillo pudo hacer algo. El andaluz ha bajado su rendimiento.

Largie Ramazani Extremo 2

Fue de lo poco potable de la segunda parte. Aportó velocidad, pero sin acierto de cara a portería. El belga, poco a poco, va demostrando algo.

Filip Ugrinic Centrocampista 1

El suizo no entró bien al partido y no mejoró a Javi Guerra, a quien había sustituido. Se le vio sobrepasado por el ritmo frenético del Barça.

Thierry Rendall Lateral derecho 4

La única buena noticia del partido. El portugués volvió a jugar un partido tras casi un año de lesión. No se le vio falto de ritmo y no desentonó.

Lucas Beltrán Delantero 2

El argentino debutó como valencianista pero no pudo hacer prácticamente nada. Peleó algún balón, pero sin éxito. Tendrá otros días.

Carlos Corberán Entrenador 0

El planteamiento de los tres centrales no funcionó y el equipo se vio sobrepasado por el juego ofensivo del Barça. Faltó más centro del campo.