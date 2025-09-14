Corberán: «El planteamiento contra el Barça es mío y ha sido erróneo»

Otro ridículo del Valencia contra el Barça. Seis goles encajó el equipo de Carlos Corberán en un encuentro en el que no tuvo opción. El ... entrenador de Cheste habló después de que los futbolistas abandonasen el terreno de juego del conjunto azulgrana no sin antes pedir perdón a una afición que no se podía creer que otra vez los de Hansi Flick no tenían piedad de un equipo demasiado frágil.

Así vio el partido Carlos Corberán:

Idea inicial

«La idea era defender mejor, básicamente en muchos momentos de juego el Barça nos ha superado en segunda jugada, en duelos, cuando hemos empezado a defender mejor, nos ha superado el punta de ellos nos ha metido el primer gol, hemos intentado ajustar la basculación cuando defendíamos y atacábamos pero luego ha llegado el segundo y el tercero y nos hemos caído, a partir de ahí es difícil levantarse porque viene a la cabeza todo lo que ha ocurrido en otras ocasiones»

El Barça os tiene tomada la medida

«No somos capaces, yo el primero, soy autocrítico que no he sido capaz de plantear el partido para que seamos más competitivos. No hemos estado a la altura, nos hemos visto desbordados, ha sido un mal partido»

Cambio

«Han metido a Raphinha y luego también hemos concedido dos goles y a partir de ahí la energía del Barça, que quería ir a más, y nosotros nos hemos desmoralizado»

Ampliar El valenciano Ferran Torres, ante Copete. EFE

¿Qué se ha trabajado durante los últimos quince días?

«El planteamiento que es mío no ha funcionado, elijo el sistema y soy el responsable de que por tres veces el Barça nos ha superado»

¿Qué le diría a la gente?

«El dolor que tienen ellos es compartido, no hemos representado, y yo el primero al Valencia que queremos, tenemos la responsabilidad de cambiarlo, el año pasado nos pasó esto en dos ocasiones y pudimos darle la vuelta a la situación»

«Mi idea era ser agresivos, defender mejor de lo que hicimos, hacer grande el campo... no lo hicimos. Es mi responsabilidad»

¿Hay un problema de intensidad?

«No, es un tema global de cómo hemos competido. A nivel táctico, a nivel de lo que sucede en el juego... hemos tratado de hacer un partido tratando de eliminar las presiones del Barcelona. No nos hemos impuesto. Hemos un partido demasiado defensivo y nos han superado sus ataques»

¿Thierry parte positiva?

«No hay nada positivo hoy, volvemos a Valencia con la cabeza baja y con la responsabilidad de cambiar la versión en el próximo partido»