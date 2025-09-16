Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julen Agirrezabala, siendo batido por Robert Lewandowski, durante el 6-0 que le endosó el Barça al Valencia. REUTERS

Las heridas que persiguen a Corberán

La debacle deja abiertas algunas incógnitas como la fiablidad del portero, los centrales y el momento de Gayà| El equipo solo disparó una vez entre los tres palos y calcó con un 28% el porcentaje de posesión que registró con el último 7-1 de la temporada 24-25

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:33

Que Carlos Corberán es un buen entrenador parece haber quedado demostrado en la mitad de la temporada pasada. Pero que tropieza dos y hasta tres ... veces con la misma piedra lo acaba de demostrar también. Es el de Cheste uno de esos entrenadores obsesionados hasta límites insospechados con su trabajo, que obliga a su cuerpo técnico a seguir un ritmo de trabajo en ocasiones casi fuera de los límites –ha llegado a dormir incluso en la Ciudad Deportiva– pero eso no le provoca que esté a salvo de las críticas cuando son merecidas. Él, como máximo responsable –así lo dijo– del desaguisado de Barcelona no debe en ningún caso hacerse trampas. Contra el Athletic el sábado que viene en Mestalla repetirá las mismas sensaciones que experimentó en febrero pasado cuando el Barça le metió siete y tuvo siete días después que sacar al equipo del atolladero contra el Celta. Son en cualquier caso muchas las preguntas que quedan flotando en el aire tras ese set tan cruel.

