Juan Mata, firmando su contrato con el Melbourne Victory. @gomvfc

El exótico nuevo equipo del exvalencianista Juan Mata

El jugador español de 37 años ha firmado por un club de la liga de Australia, donde ya jugó recientemente

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:10

El fútbol da muchas vueltas, y hay jugadores a los cuales, con el paso de los años, muchos aficionados les pierden la vista. Y de ... la nada, aparece una noticia sobre ellos y se dan cuenta de que ese futbolista sigue estando en activo, y jugando en alguna liga exótica del extranjero. Este es el caso del exvalencianista Juan Mata (Burgos, 28-4-1988), que a sus 37 años, este martes ha sido anunciado como el nuevo fichaje del Melbourne Victory australiano.

