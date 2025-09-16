El exótico nuevo equipo del exvalencianista Juan Mata

El fútbol da muchas vueltas, y hay jugadores a los cuales, con el paso de los años, muchos aficionados les pierden la vista. Y de ... la nada, aparece una noticia sobre ellos y se dan cuenta de que ese futbolista sigue estando en activo, y jugando en alguna liga exótica del extranjero. Este es el caso del exvalencianista Juan Mata (Burgos, 28-4-1988), que a sus 37 años, este martes ha sido anunciado como el nuevo fichaje del Melbourne Victory australiano.

El centrocampista español disputará por tanto la temporada 2025-26 en la A-League Masculina de Australia. «Con una de las mejores carreras del fútbol mundial, Mata es campeón de la Copa Mundial de la FIFA, de la Liga de Campeones de la UEFA y de la Eurocopa, y ha pasado la mayor parte de su carrera en equipos como el Manchester United, el Chelsea, el Valencia y la selección española», dice el comunicado del conjunto australiano en el que se anuncia su fichaje. «Mata, un centrocampista sumamente talentoso con una habilidad técnica icónica y un pie izquierdo mágico, comenzó su carrera en el Real Oviedo antes de conseguir el traspaso a la academia juvenil del Real Madrid cuando tenía 15 años en 2003. Después de impresionar en las filas juveniles de Los Blancos, Mata se trasladó al Valencia en 2007 y rápidamente se convirtió en un jugador clave para el club de LaLiga. El mago nacido en Burgos registraría 46 goles y 52 asistencias en 174 apariciones con el Valencia, siendo el más notable el que levantó la Copa Mundial de la FIFA 2010 con España», añaden.

Después de su etapa en el Valencia, Mata se trasladó al gigante londinense del Chelsea en 2011, en una venta que dejó algo más de 26 millones de euros en las arcas de Mestalla, y comenzó excepcionalmente bien para los Blues, ganando la UEFA Champions League y la FA Cup en su primera temporada, además de ser reconocido como el Jugador del Año del Chelsea. Después de su temporada en el club, Mata mantendría su lugar en la legendaria selección española para la Eurocopa de la UEFA de 2012 y marcó el cuarto gol en la victoria de España por 4-0 en la final sobre Italia. Su temporada 2012/13 sería posiblemente su campaña individual más impresionante, finalizando con unos notables 20 goles y 35 asistencias en todas las competiciones y culminándola con un título de la UEFA Europa League, ganando una serie de premios por su juego.

Después del Chelsea, Mata se trasladó al Manchester United en enero de 2014, uniéndose a los Red Devils por una tarifa de transferencia récord para el club en ese entonces de casi 45 millones de euros. Al llegar a Old Trafford en un período de transición del legendario entrenador Sir Alex Ferguson a David Moyes, el español sería constantemente una de las estrellas más brillantes del United con su incomparable capacidad creativa e inteligencia futbolística. Mata jugó un total de 285 partidos para el United y ayudó al club a ganar la FA Cup, la Copa de la Liga, la FA Community Shield y su primera UEFA Europa League en 2016-17.

En 2022 y 2023, ya en el ocaso de su carrera, Mata ganó títulos de liga en Turquía y Japón con Galatasaray y Vissel Kobe respectivamente, antes de viajar a Australia la temporada pasada, donde ya participó con el Western Sydney. «Es importante destacar que la visión que Mata tiene del deporte fuera de la cancha es lo que ha mejorado su reputación y lo ha convertido en uno de los jugadores más respetados del fútbol mundial. En 2017, Mata cofundó Common Goal, una organización benéfica que anima a futbolistas profesionales y entrenadores a contribuir con parte de su salario en apoyo de iniciativas colectivas, como la lucha contra el racismo, la igualdad de género y la acción medioambiental», dicen los australianos.

«Estoy emocionado de venir a Melbourne y ser parte de uno de los clubes más respetados de la Liga y jugar frente a increíbles miembros y fanáticos. Estoy motivado y motivado para ayudar a este equipo a ganar trofeos y para trabajar con el cub como parte de un plan a largo plazo para fortalecer el fútbol en el país», afirmó el propio Mata en sus primeras palabras como nuevo jugador del Melbourne Victory. El deseo de muchos aficionados del Valencia de volver a ver a un jugador como el burgalés regresando a casa se sigue sin cumplir, una tónica habitual en este siglo, en el que apenas regresan jugadores a Mestalla.