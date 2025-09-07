Sólo cinco futbolistas regresaron al Valencia en los últimos 25 años En el siglo XXI, Rafa Mir, Denis Cheryshev, Jaume Costa, Eliaquim Mangala y Míchel Herrero han disfrutado de una segunda etapa, pese a que muchos expresan su deseo de volver

En una época en la que se ha puesto tan de moda volver a casa, y se alaban y celebran casos como los de Santi Cazorla ascendiendo a Primera con su Oviedo, al igual que al otro lado de la ciudad con Vicente Iborra y José Luis Morales llevando al Levante de nuevo a Primera, en el Valencia no se viven situaciones similares. Ni si quiera hay regresos estrella como el de Fernando Torres al Atlético de Madrid, o los vists en el extranjero, con Ángel di Maria en Rosario Central, Arjen Robben en el Groningen, Carlos Tévez en Boca Juniors o Cristiano Ronaldo en el Manchester United en su día, por lo que llama la atención que no suceda lo mismo con el Valencia.

Y eso que prácticamente todos los futbolistas que pasan por Mestalla acaban soltando la frase de «me encantaría volver aquí algún día» o cualquier mensaje similar. Pero —casi— ninguno vuelve. E incluso, cuando tienen la oportunidad de regresar a España, prefieren hacerlo en otros clubes. Así ha habido casos recientes como Carlos Soler o David Silva, que se enrolaron en la Real Sociedad, o más cercanos y por tanto, sorprendentes, en cuanto a kilómetros se refiere, como Raúl Albiol y Juan Bernat en el Villarreal. Otros, como David Villa o Juan Mata, prefirieron retirarse dando vueltas al planeta en destinos exóticos antes que volver a pisar Mestalla con la camiseta blanquinegra y el escudo del murciélago en el pecho. Quién sabe, igual el Nou Mestalla en el futuro se convierte en un aliciente para que un canterano como Ferran Torres vuelva al club que le formó y le permitió debutar en la élite.

Y es que el Valencia, en este siglo XXI, se ha convertido en una puerta que se cierra y —casi— nunca se vuelve a abrir. Únicamente hay cinco casos de futbolistas que tuvieron una primera etapa en el Valencia, y que tras marcharse a jugar para otro club, volvieron a fichar por el equipo blanquinegro con más de un año de distancia entre ambos pasos. Es decir, no se contabiliza como un regreso para este análisis, por ejemplo, la confirmación permanente del fichaje de un jugador que estuvo cedido, por mucho que técnicamente dejó de pertenecer al Valencia, volviera a ser propiedad de su club de origen, y después fuese fichado de forma definitiva como blanquinegro. Es decir, los Gonçalo Guedes, Joao Cancelo, Rodrigo Moreno y compañía no cuentan.

En orden cronológico descendente, el primer caso que nos encontramos de un jugador que tuvo una primera etapa en el Valencia y regresó es Rafa Mir. El atacante murciano se formó en la Academia de Paterna desde la categoría cadete, llegando a estar a las órdenes de Rubén Baraja —que posteriormente fue su entrenador en el primer equipo— en el Juvenil A, donde anotó 21 goles. Rafa Mir llegó a debutar con el primer equipo en 2015 y en su primera etapa como valencianista llegó a disputar un total de ocho partidos oficiales con los mayores, hasta el invierno de 2018, cuando puso rumbo al Wolverhampton. Tras su paso por Las Palmas, Nottingham Forest, Huesca y Sevilla, el delantero volvió en el verano de 2024 a Mestalla cedido desde el Sevilla, tras un culebrón de muchos meses en el que el jugador puso mucho de su parte para regresar al Valencia, aunque su segunda etapa como blanquinegro se vio empañada por el escándalo extradeportivo que le hizo ser detenido por una presunta agresión sexual, la cual todavía está pendiente de juicio. Ahora, está volviendo a meter goles en el Elche.

Antes de Rafa Mir estuvo el caso de Jaume Costa, que en la temporada 2019-20 regresó al Valencia cedido por un año de parte del Villarreal. Un hecho que culminaba así el sueño del propio lateral izquierdo, que se crió en la Ciudad Deportiva de Paterna, y tuvo un fugaz paso en el primer equipo valencianista. Y es que en diciembre de 2008, en Copa de la UEFA ante el Brujas, disputó unos escasos 55 minutos en competición oficial con el Valencia bajo las órdenes de Unai Emery, en el que fue hasta entonces su único partido como blanquinegro. Tras jugar un año cedido en el Cádiz, dejó el Valencia para enrolarse en el submarino amarillo, donde estuvo desde 2010 hasta 2019, cuando regresó a Mestalla. Fue un único curso, en el que disputó 25 partidos siendo el relevo de José Luis Gayà. Regresó al Villarreal, ya que no había opción de compra, y tras pasar por el Mallorca y el Albacete, se encuentra actualmente sin equipo a sus 37 años, aunque no ha anunciado todavía su retirada del fútbol.

Precisamente en la temporada 2019-20 también regresó un jugador que tuvo un paso anterior por el Valencia, que fue Eliaquim Mangala. El central francés jugó la temporada 2016-17 cedido en Mestalla por parte del Manchester City, jugando 33 partidos. Tras dos años alternando entre el equipo mancuniano y otro préstamo al Everton, terminó su contrato en el Etihad y firmó libre en 2019 de nuevo en el Valencia, donde estuvo dos temporadas más, hasta marcharse en 2021, acumulando otros 21 encuentros como blanquinegro. Desde entonces ha jugado en el Saint-Étienne y el Estoril, quedando libre este verano a sus 34 años.

Anteriormente, se registró el precdente de Denis Cheryshev, un jugador que tuvo una primera etapa como valencianista en la segunda vuelta de la temporada 2015-16, en la que jugó ocho partidos como cedido por parte del Real Madrid. No obstante, fue el Villarreal el que lo compró por siete millones ese verano. Dos temporadas después, en la 2018-19, Cheryshev volvió a jugar cedido en Mestalla por parte del submarino amarillo. Tras formar parte de la plantilla que ganó la Copa del Rey del centenario, fue comprado por seis millones de euros. Se quedó en el Valencia disputando otros 114 encuentros en cuatro temporadas hasta el fin de su contrato en 2022, cuando marchó al Venezia. Tras pasar por el Panionios griego, está sin equipo a sus 34 años. Se podría decir que el hispano-ruso fue el retornado que mejor rendimiento dio al Valencia en su vuelta.

Finalmente está el caso de Míchel Herrero, otro canterano que pasó por las categorías inferiores y el filial, llegando a debutar con el primer equipo en las temporadas 2008-09 y 2009-10, en las que acumuló 26 partidos como valencianista. Encadenó dos cesiones al Deportivo de La Coruña y Hércules, para firmar posteriormente con el Levante en 2012. Su buena temporada en Orriols le valió para recibir una segunda oportunidad en Mestalla, que la disfrutó en la 2013-14 con otros 20 partidos. Tras ser cedido al Getafe, se marchó al Guangzhou chino. Oviedo, Valladolid, Tenerife, Hércules, Torrent y Alzira han sido desde entonces los equipos del centrocampista de 37 años.

Mención especial al caso cogido con pinzas de Pablo Hernández, que en 2006 debutó con el Valencia. Se fue cedido al Cádiz, y después en 2007 entró en la operación de Alexis Ruano con el Getafe, siendo moneda de cambio. Jugó como azulón un año, y el Valencia lo recompró por un millón. De 2008 a 2012 jugó 157 partidos como valencianista, en su entre comillas, segunda etapa.

Juan Sánchez, Robert Fernández, Mario Kempes y Juan Cruz Sol, los precedentes históricos

El siglo XXI no ha tenido regresos de renombre al Valencia, pero no obstante, en el siglo pasado, sí que hubo varios casos con protagonistas que marcaron una época tanto en su primer paso por Mestalla como en su segundo. El caso más reciente es el de Juan Sánchez, que se estrenó como valencianista en el curso 1992-93, jugando veinte partidos. Tras un año cedido en el Mallorca, el Celta de Vigo vino para hacerse con sus servicios pagando unos 600.000 euros de la época. Tras media década de buen nivel goleador en tierras gallegas, el Valencia recuperó al de Aldaia para la causa, pagando 4,2 'kilos' y refichándole en el verano de 1999. En esa segunda etapa, Juan Sánchez disputó 184 partidos durante cinco años. En 2004, marchó al Celta otra vez, donde se retiró en 2006.

Antes estuvo el caso de Robert Fernández, que fue fichado por el Valencia del Castellón en 1981. Cinco años y 164 partidos después, y tras el descenso, se marchó al Barcelona, donde estuvo hasta 1990, que es cuando regresa al Valencia para su segunta etapa en Mestalla, donde estuvo cinco años, disputando otros 149 encuentros hasta 1995, cuando marchó al Villarreal. Sus últimos dos años llegaron en el Córdoba, donde se retiró en 2001 para poner broche a una ilustre carrera.

Pero no se puede hablar de leyendas del Valencia sin mencionar a Mario Alberto Kempes, que tuvo también dos etapas diferentes en el Valencia. La primera fue sin duda la mejor, en la que entre 1976 y 1981, guió al Valencia a lo más alto consiguiendo una Copa del Rey, la Recopa y la Supercopa de Europa en 187 apariciones como blanquinegro, además de ganar el Mundial con Argentina siendo estrella. No obstante, a principios de 1981 se marchó a River Plate, debido a los problemas económicos del Valencia. En el equipo argentino estuvo año y medio, hasta que regresó de nuevo a Mestalla en el verano de 1982, donde jugó durante dos temporadas más acumulando otros 59 encuentros como valencianista, hasta marcharse en 1984 al Hércules.

Finalmente, el primer gran astro que se fue del Valencia y luego volvió fue Juan Cruz Sol. Debutó con el primer equipo blanquinegro en 1965, jugando una década y acumulando 264 partidos. En el verano de 1975, el Real Madrid se encaprichó con un fichaje que costó treinta millones de pesetas. Sol estuvo cuatro temporadas y media en Chamartín, disputando allí 130 partidos. Una grave lesión de rodilla truncó su carrera, que terminó con un regreso amargo al Valencia, que por sus problemas físicos solo fue de año y medio, con apenas diez partidos más a su cuenta.

