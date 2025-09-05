Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los alumnos de los colegios de barracones aún pendientes empezarán el curso dos y tres días más tarde que el resto
Aspecto actual de las obras del Nuevo Mestalla. josé l. bort

Europa seguirá siendo una necesidad para el Valencia en el Nuevo Mestalla

Los gastos de estructura y el pago de la deuda con Goldman Sachs y con el préstamo de CVC, cuando se inviertan los 80 millones destinados a infraestructuras, obligará al club a encontrar más vías de ingresos además de los 40 millones extra por temporada que Legends estima que aumentará con respecto a la explotación del actual campo

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:08

El proyecto del Valencia lleva al límite financiero en el último lustro por dos motivos fundamentales; la decisión del máximo accionista de seguir inyectando liquidez ... más allá de lo obligado para mantener el club como «una empresa en funcionamiento» como siempre recuerda la memoria de las cuentas anuales y la ausencia de ingresos por competiciones europeas. Todo ello obliga al club a tener un presupuesto de gastos de 99 millones, una cifra muy alejada a la de los grandes proyectos de la Liga. Ni siquiera la previsión de ingresos que Legends ha analizado que pueden suponer para la entidad la apertura del Nuevo Mestalla acaba con la necesidad perentoria que tiene el Valencia de regresar al círculo de las competiciones europeas. Sin ellas, una vez abierta su nueva casa el proyecto seguirá siendo financieramente poco viable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  2. 2 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  3. 3 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  4. 4 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  5. 5 Aemet anuncia un desplome de las temperaturas y chubascos con posibilidad de tormenta este viernes en la Comunitat
  6. 6

    Oltra y Rodríguez disparan los rumores sobre un eventual acuerdo para Valencia
  7. 7

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  8. 8 ¿Por qué hay una torre de arena de 2 metros en pleno centro de Valencia?
  9. 9 La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en un tramo del Bulevar Sur y genera atascos en varias avenidas
  10. 10 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Europa seguirá siendo una necesidad para el Valencia en el Nuevo Mestalla

Europa seguirá siendo una necesidad para el Valencia en el Nuevo Mestalla