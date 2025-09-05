Europa seguirá siendo una necesidad para el Valencia en el Nuevo Mestalla

El proyecto del Valencia lleva al límite financiero en el último lustro por dos motivos fundamentales; la decisión del máximo accionista de seguir inyectando liquidez ... más allá de lo obligado para mantener el club como «una empresa en funcionamiento» como siempre recuerda la memoria de las cuentas anuales y la ausencia de ingresos por competiciones europeas. Todo ello obliga al club a tener un presupuesto de gastos de 99 millones, una cifra muy alejada a la de los grandes proyectos de la Liga. Ni siquiera la previsión de ingresos que Legends ha analizado que pueden suponer para la entidad la apertura del Nuevo Mestalla acaba con la necesidad perentoria que tiene el Valencia de regresar al círculo de las competiciones europeas. Sin ellas, una vez abierta su nueva casa el proyecto seguirá siendo financieramente poco viable.

Desde que Meriton ostenta la mayoría accionarial, los gastos de estructura del club se han sustentado con 162 millones de aportación de capital de Peter Lim más los 73 millones de saldo a favor que ha dejado en la tesorería la resta entre las ventas y las compras de jugadores. En total, 235 millones. Esa aportación estructural ha servido para cubrir las necesidades económicas en el pago de los gastos por ejemplo de las cuotas bancarias y no para rebajar deuda, con una media de 20 millones en los últimos diez ejercicios.

En el último presupuesto aprobado, los ingresos que el Valencia recauda con la explotación de Mestalla ascienden a 40,08 millones de los cuales sólo 7,3 provienen de competiciones al no tener ingresos por partidos europeos. En la estimación que ha realizado Legends, sin contar los ingresos por competiciones, el Nuevo Mestalla generará 81 millones por temporada de ingresos. Es decir, unos 40 millones más que en la actualidad. Si se cumple el cronograma de las obras y el Valencia ya puede disputar sus partidos en su nueva casa en la temporada 27-28 en ese momento ya estará pagando los costes de su nueva realidad financiera. Los 237 millones emitidos por los bonos respaldados por Goldman Sachs supondrán un gasto de 21 millones anuales entre cuota e intereses. Por otra parte, al utilizar los 80 millones del préstamo de CVC destinado a la mejora de infraestructuras quedará un remanente de unos 9 millones. En total, serán unos 30 millones de gastos financieros por temporada a los que habrá que sumar los 20 para equilibrar los gastos de estructura. A la resta de esos 50 millones menos los 40 que se generarán de más aún le faltan 10 que, si no hay más líneas de financiación, se podrían cubrir de forma sencilla si el Valencia regresa al mapa europeo.

Una forma sencilla de entender la importancia de los ingresos en competiciones europeas, porque además no aparecer en ellas va mermando cada temporadas los ingresos por televisión porque estos vienen determinados entre otros conceptos por la posición en la tabla de la temporada anterior, es plasmar lo que ha supuesto para el proyecto de Meriton estar en Europa. Entre 2015 y 2020, el Valencia ingresó 147 millones por competiciones europeas con un pico de 61 millones por su última participación en la Champions. Un año antes, donde sumaron la Champions y la Europa League cayendo en semifinales contra el Arsenal, el proyecto deportivo entonces liderado por Mateo Alemany y Marcelino García Toral permitió que los ingresos por competiciones europeas fueran de 57 millones.