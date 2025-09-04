Kiat Lim: «Pasamos de un recinto anticuado a un destino moderno»

El nuevo impulso creado por el proyecto de Meriton en el Valencia, al menos en lo formal, cuando el pasado junio firmó una financiación de ... 322 millones de euros a través de la emisión de pagarés y de un préstamos para la finalización de la construcción del Nuevo Mestalla, convirtiendo a Goldman Sachs en el nuevo máximo acreedor del club, no ha pasado desapercibido para los analistas financieros. El portal Forbes ha publicado algunas reflexiones del presidente del club, Kiat Lim, analizando lo que va a suponer para la entidad valencianista el paso del actual Mestalla a su nueva casa, cuya finalización está prevista para 2027: «Pasamos de menos de 500 asientos de hospitality a más de 6.500, de un recinto anticuado a un destino moderno capaz de albergar grandes eventos durante todo el año». Por cierto, haría bien el presidente del Valencia, en sus próximas declaraciones, en buscar algún adjetivo distinto a «anticuado» para referirse a Mestalla. Se puede explicar lo que supone el paso de un recinto a otro, sabedores todos de que la actual casa del valencianismo data de 1923, sin herir sensibilidades.

En su explicación, Kiat Lim volvió a referirse al proyecto del Valencia a futuro, disipando al menos en palabras cualquier intención a corto plazo de su padre de vender su paquete accionarial: «El Nou Mestalla no es solo ladrillos y asientos; es el motor que impulsará nuestra próxima era de crecimiento». Estas declaraciones se producen en el mismo contexto donde el club ya maneja las primera estimación que maneja la consultora Legends sobre los ingresos que puede suponer para el club cada temporada su nuevo estadio, que son 81,8 millones por curso. En la foto actual, teniendo en cuenta que con más de cinco años sin disputar un partido europeo la única gran partida para el proyecto son los derechos televisivos, esos 82 millones supondría cubrir casi el 80% del presupuesto actual del club que para la temporada 24-25 fue de 99 millones. Una cifra muy lejana a la que tenía la entidad cuando Peter Lim se hizo con la mayoría accionarial en 2014. Hasta que los hechos sustituyan a las palabras, el proyecto de Meriton en el Valencia sigue siendo de recesión.

En esa proyección de ingresos que detalla Legends en cuanto se abran las puertas del Nuevo Mestalla, en comparación con los 26,4 que ingresa de la explotación comercial del estadio de la Avenida de Suecia, las estimaciones se hacen al alza. Por ejemplo en la búsqueda de un naming para el campo, encargada a la empresa Elevate, donde se espera encontrar a una empresa que porte 8 millones. Para realizar la estimación de ingresos se ha calculado, por eso hay que poner todos los asteriscos del mundos hasta conocer la realidad, una estimación de crecimiento de socios de los 40.479 actuales a 50.350 en una primera temporada del Nuevo Mestalla. A partir de esa cifra se ha calculado que esa cifra puede generar 25,7 millones por ejercicio, sin saber eso sí ni siquiera si se disputará una competición europea, que los ingresos de ticketing podrían llegar a los 36,4 millones, donde 11 de ellos serían los recaudados por venta de entradas para los partidos, y una cantidad algo inferior (24,6) por la venta de palcos VIP. Precisamente, para esos palcos privados el Valencia firmó un acuerdo con Legends para la explotación de esa zona privilegiada, que supone un 9% del total del aforo.

En este contexto también hay que tener en cuenta, por aquello de que sigue planeando la opción de que Peter Lim pueda vender su mayoría accionarial del club ahora que se están haciendo públicas las cifras de negocio que puede traer de la mano el Nuevo Mestalla y que sirven también para que posibles compradores hagan números, que Forbes ha reflejado en su última actualización que la fortuna de Peter Lim está en un nivel similar al más bajo que ha tenido en la última década, que fueron los 1,8 billones de dólares en el año 2020. En plena pandemia. A día de hoy, la fortuna personal del magnate se cifra en 2 billones, creciendo 0,25 con respecto a la penúltima cifra en un año natural 2025 que había comenzado con una cifra mínima de 1,6. El último informe confirma que la fortuna de Peter Lim sigue enfocada principalmente en la consolidación, en Singapur y Malasia, de Thomson Medical Group y que la última gran inversión la realizó en ese negocio médico con la compra, en 2023, de Far East Medical Vietnam por 353 millones de dólares.