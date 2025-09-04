Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Rovira, ante el inicio del curso escolar: «Las cifras no mienten, las personas sí»
Kiat Lim, durante una Junta del Valencia. jesús signes

Kiat Lim: «Pasamos de un recinto anticuado a un destino moderno»

Forbes recoge las reflexiones del presidente del Valencia, que indica que en el Nuevo Mestalla se dará un salto «de menos de 500 asientos de hospitality a más de 6.500», a la vez que refleja que la fortuna de Peter Lim está a un nivel similar que en el año de la pandemia

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:18

El nuevo impulso creado por el proyecto de Meriton en el Valencia, al menos en lo formal, cuando el pasado junio firmó una financiación de ... 322 millones de euros a través de la emisión de pagarés y de un préstamos para la finalización de la construcción del Nuevo Mestalla, convirtiendo a Goldman Sachs en el nuevo máximo acreedor del club, no ha pasado desapercibido para los analistas financieros. El portal Forbes ha publicado algunas reflexiones del presidente del club, Kiat Lim, analizando lo que va a suponer para la entidad valencianista el paso del actual Mestalla a su nueva casa, cuya finalización está prevista para 2027: «Pasamos de menos de 500 asientos de hospitality a más de 6.500, de un recinto anticuado a un destino moderno capaz de albergar grandes eventos durante todo el año». Por cierto, haría bien el presidente del Valencia, en sus próximas declaraciones, en buscar algún adjetivo distinto a «anticuado» para referirse a Mestalla. Se puede explicar lo que supone el paso de un recinto a otro, sabedores todos de que la actual casa del valencianismo data de 1923, sin herir sensibilidades.



