81 millones de ingresos en el Nou Mestalla

Justo en la semana grande del Roig Arena, que pronostica un impacto económico de 150 millones de euros para la ciudad, y días después de ... que desde Libertad VCF se diera la voz de alerta debido a las consecuencias económicas que podría tener el Valencia para hacer frente a la operación financiera con Goldman Sachs, desde el club se ha aprovechado para sacar pecho del Nou Mestalla coincidiendo con la publicación de las previsiones de ingresos que se manejan para el futuro estadio.

Si el informe que ha preparado Legends, y del que este miércoles se hacía eco Tribuna Deportiva, se cumple a rajatabla sin que lo impida lógicamente ningún descalabro deportivo que termine con los huesos del equipo en Segunda, la predicción es que en el estadio de Cortes Valencianas el club pueda llegar a triplicar los ingresos que actualmente se generan en el viejo campo de la avenida de Suecia. La cifra global hasta la que se estira el pronóstico de la consultora, y que por supuesto complace a los rectores valencianistas, roza los 82 millones de euros, 81,8 para ser más exactos. Se superaría de esta manera la principal fuente de ingresos que tiene el Valencia –como el resto de clubes– que son los derechos de televisión y se cubriría casi en un 80% el presupuesto que suele manejar la entidad en los últimos años de hambruna deportiva.

Hoy en día, pese al encanto que de por sí tiene Mestalla pero con las limitaciones que tiene la idiosincrasia de su actual estructura, el Valencia tiene una partida de ingresos en su campo de 26,4 millones. Es decir, menos de un tercio de lo que sobre el papel puede producirse en el futuro recinto a partir de verano de 2027, que es cuando se tiene que poner en marcha oficialmente. De momento el club, y de eso se congratula el Ayuntamiento, está cumpliendo con el cronograma establecido en el plan de obra, pese a que el movimiento de personal y los avances de cara al exterior han generado muchas dudas y sobre todo debate entre los aficionados y ciudadanos. Después de estar dieciséis años parada la obra, el impacto visual que actualmente ofrece el monumento no difiere en gran medida de lo que se ha observado durante todos estos pasados años.

Por supuesto, el Valencia admite que las cifras que ha recogido del encargo que en su momento le hizo a Legends son totalmente orientativas. El deseo, lógicamente, sería que fueran superadas. Por ejemplo, cuando se le pidió a Legends que establecería un trazo grueso de por dónde circularía el volumen de negocio y las posibilidades de explotación del nuevo recinto, apuntó que la adjudicación del nombre (para eso se ha encargado a Elevate) del estadio podría rondar los 8 millones de euros. Eso es lo que apuntan los expertos. Otra cosa es lo que luego finalmente se pueda producir.

La última experiencia vivida con Peter Draper –fichaje de Lim– y aquella soberbia petición de 10 millones de euros para quien quisiera patrocinar la camiseta terminó con un rotundo fracaso. Ahora, dicho sea de paso, TM Grupo Inmobiliario abona po restar en el pecho de la camiseta unos 3 millones por año, un fijo que irá aumentando en los posteriores ejercicios.

Si el equipo consigue salir del tono gris/oscuro al que le ha sometido Peter Lim en la última media docena de años, la lógica indica que todo será mucho más fácil y que de esas 70.000 butacas e aforo que hay planificado habrá pocos vacíos. Más dinero por venta de entradas y más ingresos por esas cláusulas que tienen también los patrocinadores. El músculo que siempre defiende Inma Ibáñez para hacer frente a la devolución de los créditos no sufriría –teóricamente– ninguna seria amenaza.

En parte porque se podrían rozar los 40 millones de euros por los partidos jugados allí, algo más de 8 millones por todo lo que se puede generar cuando no se trata de un partido y casi otros 8 millones por los acuerdos comerciales que implican la presencia de las firmas en el recinto del Nou Mestalla.

Los 40.479 socios actuales ya de por sí son una buena garantía del movimiento que es capaz de generar el Valencia con el simple hecho de quedar duodécimo en la tabla. Solo vegetando en Primera, el respaldo de la afición queda fuera de toda sospecha. La creencia general, por supuesto, es que en el nuevo estadio la cifra de abonados se disparará, independientemente de que se mejore la salud deportiva y se vaya o siga Peter Lim en el accionariado.

Diez mil socios más

Lo que pueda pasar dentro de dos años nadie lo sabe realmente, aunque el aficionado valencianista ha dado sobradas muestras de estar con el equipo pese a todo. Por eso se lanza la cifra de 50.350 abonos que darían –sin saber ni siquiera si se jugaría o no competición europea en ese ejercicio– 25,7 millones de euros. En ticketing se puede llegar a los 36,4 millones de euros por año (con 11 millones de euros recaudados por venta de entradas para los partidos), y una cantidad algo inferior (24,6) por la venta de palcos VIP. Precisamente, para esos palcos privados el Valencia firmó un acuerdo con Legends para la explotación de esa zona privilegiada, que supone un 9% del total del aforo.