El Nou Mestalla llega al aeropuerto de Manises El Valencia inicia una campaña de marketing tematizando la puerta de llegadas con el aspecto interior que tendrá su futura nueva casa si Peter Lim al fin cumple con su construcción

Las puertas del Nou Mestalla ya se han abierto, se forma simbólica, en Manises. El Valencia ha personalizado la puerta principal de llegadas del aeropuerto. ... Se trata de una acción de marketing del club en la que los pasajeros que lleguen a la ciudad podrán conocer, mediante un código QR, todos los detalles y novedades de la que será la nueva casa del Valencia si, al fin, el proyecto donde Peter Lim es el máximo accionista cumple y termina las obras.

Noticia relacionada La obra del Nou Mestalla alcanza la mayoría de edad Por tanto, desde este miércoles el Valencia dará una bienvenida especial a los más de 10 millones de personas que según datos de AENA llegan cada año en avión al aeropuerto internacional de Valencia-Manises, situado a escasos kilómetros de la ciudad. Las puertas tematizadas disponen de un código QR con el que cada persona tiene al alcance de su mano todas las opciones para vivir al máximo la experiencia valencianista, destacando la información sobre el Nou Mestalla. Desde el momento del aterrizaje, cada pasajero que llegue para conocer la ciudad de Valencia tendrá la oportunidad de entrar en contacto con el Valencia CF a través de su smartphone.

