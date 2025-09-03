Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Comunitat perderá tres conexiones directas este invierno por los recortes de Ryanair
La puerta tematizada con el Nou Mestalla en Manises. vcf

El Nou Mestalla llega al aeropuerto de Manises

El Valencia inicia una campaña de marketing tematizando la puerta de llegadas con el aspecto interior que tendrá su futura nueva casa si Peter Lim al fin cumple con su construcción

R. D.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:32

Las puertas del Nou Mestalla ya se han abierto, se forma simbólica, en Manises. El Valencia ha personalizado la puerta principal de llegadas del aeropuerto. ... Se trata de una acción de marketing del club en la que los pasajeros que lleguen a la ciudad podrán conocer, mediante un código QR, todos los detalles y novedades de la que será la nueva casa del Valencia si, al fin, el proyecto donde Peter Lim es el máximo accionista cumple y termina las obras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  3. 3

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido
  4. 4 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  5. 5 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  6. 6 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre
  7. 7 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  8. 8

    Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
  9. 9

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  10. 10 Un incendio en un desguace de Quart de Poblet provoca una gran columna de humo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Nou Mestalla llega al aeropuerto de Manises

El Nou Mestalla llega al aeropuerto de Manises