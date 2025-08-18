Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rafa Mir, en su anuncio como nuevo jugador del Elche. Elche CF

Rafa Mir ya tiene nuevo equipo

El Elche firma al exdelantero del Valencia, que llega cedido con opción de compra por el Sevilla

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:34

La vida de Rafa Mir ha cambiado mucho en cuestión de un año. El verano pasado, en agosto de 2024, se confirmaba su deseo: fichaba por el Valencia. El delantero murciano conseguía así reencontrarse con el que fue su entrenador en categorías inferiores, Rubén Baraja. Todo parecía ir de cara para el futbolista cartagenero, que llegaba cedido desde el Sevilla con una opción de compra para quedarse en Mestalla a largo plazo tras tener sus más y sus menos con la afición y directiva hispalense.

No obstante, en cuestión de menos de un mes tras el inicio de la temporada de Liga 2024-25, todo se truncó. Rafa Mir se vio envuelto en una situación extradeportiva, por la que fue denunciado y detenido por un presunto delito de agresión sexual. Esa causa penal, todavía pendiente de resolución a falta de juicio, le puso en el ojo del huracán y fue el centro de todas las noticias. Fue multado internamente por el Valencia, y posteriormente, en su regreso a la dinámica del equipo, el estrés y el tiempo fuera de los terrenos de juego le pasó factura: cayó lesionado.

La temporada de Rafa Mir se convirtió en una pesadilla. Apenas tuvo continuidad y minutos, y siempre con el runrún sobrevolando de sus problemas extradeportivos. No obstante, el murciano siempre defendió su inocencia y se mostró proactivo a colaborar con la justicia para limpiar su nombre. Con el Valencia, ya tras el despido de Rubén Baraja y la llegada de Carlos Corberán, empezó a tener minutos en el tramo final de curso, llegando a participar como revulsivo en varios encuentros, siendo clave, por ejemplo, en la histórica victoria ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, partido en el que dio una asistencia.

Al terminar la temporada, el Valencia decidió no activar la cláusula de compra que se estipulaba en su contrato de cesión y Rafa Mir regresó al Sevilla, club al que sigue perteneciendo y con quien ha hecho la pretemporada. Al no entrar en los planes del nuevo técnico Matías Almeyda, ha buscado una nueva salida y ha encontrado acomodo en un nuevo equipo de la Comunitat Valenciana: el Elche.

«El Elche y el Sevilla han alcanzado un acuerdo para la cesión de Rafa Mir, que vestirá la camiseta franjiverde hasta final de temporada. Su incorporación incluye una opción de compra a favor del club», reza el comunicado del equipo ilicitano. En el Martínez Valero, Rafa Mir tendrá la oportunidad de volver a reencontrarse como futbolista, en un entorno cercano a su familia por proximidad geográfica, y alejado de los focos del siempre exigente entorno del Valencia. Mientras se resuelve su causa judicial extradeportiva, el murciano confía en volver a meter goles con el Elche, ayudando así al equipo del sur de la Comunitat a pelear por la permanencia en Primera División.

