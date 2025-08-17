El Valencia acelera la llegada de Sadiq

Si algo demostró el primer partido del Valencia en el arranque de la Liga, con su empate ante la Real Sociedad en Mestalla, es que ... el proyecto de Corberán de la temporada 25-26 aún necesita apuntalar el frente de ataque. Algo que ya tenía la luz roja de aviso durante la pretemporada, donde antes del plácido Naranja contra el Torino los valencianistas sólo habían marcado un gol de jugada en cuatro partidos, y que volvió a quedar en evidencia frente al equipo vasco. Ante la Real, el Valencia lanzó sólo dos veces entre los tres palos. Con Hugo Duro sin ver portería en lo que va de curso, tanto en la preparación como en el primer partido oficial, y Danjuma recién llegado... falta más pólvora.

El Valencia de los despachos, donde Ron Gourlay situó hace unos días el regreso a Europa como uno de los objetivos a corto plazo, siguió trabajando ayer pese a ser día de descanso. El objetivo claro, tal y como pudo confirmar este periódico, es el regreso de Sadiq. Una de las claves, y así ha comenzado a trabajar el nigeriano, es que el futbolista siga presionado para que la Real Sociedad acepte la propuesta de Mestalla. El tiempo, ahora, también juega a favor de los de Corberán puesto que el mercado no ha ofrecido al equipo donostiarra ninguna oferta de compra por el jugador. Esa ha sido siempre la prioridad y en la recta final del mercado tendrán que abrir el rango de visión a opciones como las del Valencia, que está dispuesto a un pago por la cesión pero nunca una compra. Los dos clubes están en negociación abierta. El deseo de Corberán es juntar a Sadiq junto a Danjuma y Hugo Duro para completar la delantera.

Es lógico que la Real Sociedad, aunque ha tenido a Sadiq igual de apartado durante la pretemporada que los valencianistas a Canós o Guillamón, exhiba en público un discurso de fuerza. Así ocurrió cuando se le preguntó a su entrenador, Sergio Francisco, sobre el futuro del delantero nada más acabar el partido del sábado en Mestalla: «Es un jugador que ahora tiene conversaciones abiertas y hay posibilidades de todo tipo, pero eso no quiere decir que no entre en los planes. No puedo asegurar ni que sale, ni que se queda con nosotros. Hay algunos jugadores que se han quedado sin dorsal para este partido (contra el Valencia), pero hay dorsales libres que veremos cómo cierra el mercado para ver cómo los entregamos». El propio entrenador sabe que, juegue o no en Mestalla a partir de los próximos días, uno de esos dorsales en la Real no está destinado para Sadiq. Otra cosa diferente es la 'moto' que se tenga que vender.

El que también es consciente de que el mercado sigue abierto en su club, así lo manifestó en la previa del debut liguero cuando aún no sabía lo que iba a ocurrir en Mestalla, es Carlos Corberán. Tras el empate frente al conjunto vasco, el de Cheste lo volvió a reiterar: «Los ritmos a veces vienen marcados por los mercados, el club sigue trabajando con las incorporaciones y la plantilla no está cerrada». Con la salida de Fran Pérez al Rayo Vallecano y la realidad de que Canós no entra en los planes del entrenador, otro de los refuerzos que busca el Valencia en la recta final del mercado es un jugador que sume efectivos en los extremos. Sea zurdo o diestro, puesto que en el dibujo de Corberán ha quedado claro que no se cierra a utilizar a futbolistas a pierna cambiada.

Sobre el papel, el cupo de centrales está cerrado con la decisión de que Cömert ocupe el cuarto lugar de esa lista. Las dudas que sigue generando esa parcela, las quiso atajar Corberán al ser preguntado al respecto tras el empate frente a la Real Sociedad en Mestalla al decir que «tenemos que mejorar en defensa nosotros mismos» y que «por encima de incorporaciones yo hablaría de mejorar nuestras interpretaciones y así saber frenar al rival. Contra la Real Sociedad no supimos llevarlos a nuestro terreno a lo largo de todo el partido». Dicho lo cual, conviene poner un asterisco al respecto puesto que el mercado puede ofrecer alguna opción que sea estudiable por el club, lo que también abriría la puerta a una salida de Cömert si llega una buena opción y ha aparecido antes esa opción que mejore la defensa.

Consciente de que todos los focos se posaron en el gris debut de Copete en partido oficial, y más con la carga evidente de suplir un rol tan importante como el de Mosquera la pasada temporada, Corberán quiso hacer una defensa clara de su futbolista para evitar debates que, con el tiempo, pueden convertirse en una losa para el sevillano: «Si no estuviese preparado no estaría con nosotros, los jugadores nuevos poco a poco irán adaptándose a todo, a Mestalla, al campo, a la idea. Me ha gustado la personalidad que ha tenido después de cometer un error, todos tenemos que mejorar y es lo que nos tiene que llevar a conseguir buenos resultados». Será el mercado el que dictamine el puzzle final.