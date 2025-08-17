Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Danjuma tuvo sus primeros minutos como jugador del Valencia en el partido contra la Real Sociedad. efe/ manuel bruque

El Valencia acelera la llegada de Sadiq

El regreso del nigeriano es un objetivo prioritario por la necesidad de reforzar el frente de ataque. El delantero aprieta a la Real Sociedad para que acepte la oferta del club de Mestalla y también se sondea el mercado para traer un nuevo extremo

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:06

Si algo demostró el primer partido del Valencia en el arranque de la Liga, con su empate ante la Real Sociedad en Mestalla, es que ... el proyecto de Corberán de la temporada 25-26 aún necesita apuntalar el frente de ataque. Algo que ya tenía la luz roja de aviso durante la pretemporada, donde antes del plácido Naranja contra el Torino los valencianistas sólo habían marcado un gol de jugada en cuatro partidos, y que volvió a quedar en evidencia frente al equipo vasco. Ante la Real, el Valencia lanzó sólo dos veces entre los tres palos. Con Hugo Duro sin ver portería en lo que va de curso, tanto en la preparación como en el primer partido oficial, y Danjuma recién llegado... falta más pólvora.

