Urgente La Primitiva deja dos premios de 95.964,67 euros en dos provincias este sábado
Los jugadores del Valencia se lamentan tras una ocasión fallada por Copete. efe/ manuel bruque

Un empate decepcionante para empezar

El Valencia no pasa del 1-1 ante la Real Sociedad en un partido donde sólo lanzó dos veces a puerta. Diego López marcó un golazo y Javi Guerra fue el mejor de los de Corberán en el estreno

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:42

La ilusión con la que el valencianismo llenó las gradas de Mestalla en el arranque de la temporada se desinfló hasta el suspiro general que ... se sintió en las gradas cuando se escuchó el toque de silbato que dejaba el partido en un reparto de puntos. Decepcionante. El Valencia disparó sólo dos veces entre los tres palos, uno de los males arrastrados durante la pretemporada, y aunque es cierto que le sirvió para marcar un golazo, en el minuto 56 de Diego López tras embocar un pase maravilloso en vaselina de Raba, el empate sabe a muy poco. Take Kubo, una pesadilla durante todo el partido, se encargó de apagar el infierno de Mestalla unos minutos después. Aunque Copete tuvo una ocasión de oro para marcar el segundó, remató por encima del larguero de forma incomprensible un balón sin portero, fue la Real Sociedad las que tuvo las mejores ocasiones en la recta final pero, por fortuna para los de Corberán, ni Oskarsson ni Oyarzabal estuvieron acertados. Javi Guerra, en el tono del Naranja, fue el mejor de los valencianistas en el estreno.

