Un empate decepcionante para empezar El Valencia no pasa del 1-1 ante la Real Sociedad en un partido donde sólo lanzó dos veces a puerta. Diego López marcó un golazo y Javi Guerra fue el mejor de los de Corberán en el estreno

Juan Carlos Villena Valencia Sábado, 16 de agosto 2025, 23:42

La ilusión con la que el valencianismo llenó las gradas de Mestalla en el arranque de la temporada se desinfló hasta el suspiro general que ... se sintió en las gradas cuando se escuchó el toque de silbato que dejaba el partido en un reparto de puntos. Decepcionante. El Valencia disparó sólo dos veces entre los tres palos, uno de los males arrastrados durante la pretemporada, y aunque es cierto que le sirvió para marcar un golazo, en el minuto 56 de Diego López tras embocar un pase maravilloso en vaselina de Raba, el empate sabe a muy poco. Take Kubo, una pesadilla durante todo el partido, se encargó de apagar el infierno de Mestalla unos minutos después. Aunque Copete tuvo una ocasión de oro para marcar el segundó, remató por encima del larguero de forma incomprensible un balón sin portero, fue la Real Sociedad las que tuvo las mejores ocasiones en la recta final pero, por fortuna para los de Corberán, ni Oskarsson ni Oyarzabal estuvieron acertados. Javi Guerra, en el tono del Naranja, fue el mejor de los valencianistas en el estreno.

El tostón de primera parte, con el gran y sincero atenuante del bochorno que se vivió en Mestalla en una noche tórrida de verano (una más de las tantas que van en el actual), se resume en que entre los dos equipos sumaron un tiro sobre los tres palos. Lo hizo Brais Méndez, a los 12 minutos, para obligar a Julen Agirrezabala a hacer su primera buena parada como valencianista en una estirada a la derecha para despejar con dos manos. El resto, fue un querer y no poder. Tan desesperado estaba la grada de no llevarse a la boca un fútbol vertical que Copete recibió la primera gran bronca de su afición por retener el balón demasiados segundos al filo del descanso. «¡Juega, h...!», se escuchó desde un asiento con desespero. Antes de que el calor acogotara las fuerzas de los dos equipos, Gayá estuvo a punto de protagonizar su primera asistencia de gol, a los seis minutos, pero su centro lo remató Rioja muy forzado. Lo volvió a intentar el capitán doce minutos después, con un centro tenso que se envenenó pero al que Raba no pudo embocar a la red. Aunque la mejor intervención en la primera parte del de Pedreguer fue en la propia área, donde se cruzó de forma providencial sobre Brais cuando el jugador de la Real estaba dispuesto a fusilar a Agirrezabala tras recortar, con demasiada facilidad, a Copete y Tárrega. Fueron los únicos fogonazos de una primera parte insulsa, donde las carreras más sinceras fueron a por el agua en la pausa de hidratación, y se llegó a parar el partido unos minutos por un susto de lipotimia en la grada.

