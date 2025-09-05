Kempes: «Este Valencia tiene que pensar allá arriba donde se juegan las competiciones europeas»

R. D. Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:53 Comenta Compartir

Mario Alberto Kempes, la leyenda del Valencia, analiza cada semana la actualidad blanquinegra para LAS PROVINCIAS. «Bueno amigos, algo hemos visto, no sé si lo han visto ustedes, pero yo sí, sí lo he visto, he visto a un Valencia muy comprometido, lo he visto con muchas ganas. Está bien, no se jugó de la mejor manera, pero eso poco a poco yo creo que va a llegar. No nos olvidemos de que este prácticamente es el equipo que agarró este equipo técnico más o menos pasada la mitad de la temporada pasada, así que se conocen, lo conocen y son los mismos. A mí lo que me llama la atención es que, conociéndose tan bien y cuando hacen ese grupito que se juntan, hablan, se motivan, por qué no lo hacen en los entrenamientos, lo hacen en una comida. Yo creo que están unidos, eso sí, pero hay que verse comprometido dentro de la cancha, eso ayuda».

«Hay gente en el Valencia que maneja muy bien la pelota, pero no se animan, no hay que tener miedo, no hay que tener temor, son partidos de fútbol, que la afición te va a apretar, la afición va a querer ganar el partido antes de que empezamos, seguro, pero la tranquilidad antes que todo si el Valencia juega bien, toca bien la pelota. Falta un poco de movimiento, no hay que pegar pelotazo al tuntún, ni cuando tienes la pelota con posibilidades de sacarla jugando la revientas para que la tribuna diga: 'oh, mira, qué temperamento'. No, eso no sirve porque a los 10 segundos la tienes otra vez en tu campo».

«Yo le he visto mejoría, han acertado el arco, está bien, hay contragolpes, aunque no sé si el Valencia va a jugar contragolpes o no, pero los últimos goles contra el Getafe fueron prácticamente de contragolpes, que salió muy bien, no lo vamos a discutir, pero no creo que salga todo bien así. En Pamplona no hubo ninguna posibilidad, ni siquiera de contragolpes, ni siquiera de sorprender, al contrario, porque ya lo dije la semana pasada, un solo tiro al arco, y uno que le erraron que pasó cerquita del palo».

«El equipo está mejorando poco a poco, no hay que tener tanta prisa, ahora es cierto que hay un espacio ahora entre ese partido contra el Getafe hasta el próximo que viene, fecha FIFA, ahí se tiene que aprovechar para arreglar los errores y los no errores también, porque si vos no cometes errores, principalmente en defensa, porque es lo más peligroso, ya ganas mucho. Si cometes un error en defensa, como pasó anteriormente, te complican el partido, así que este tiempo sirve para hacer casi una mini pretemporada. El entrenador conoce a los jugadores, los jugadores conocen al entrenador, los jugadores se tienen que conocer entre ellos, y manejar la pelota, movimiento y tener la pelota en momentos precisos, como es necesario, porque en este Valencia el objetivo no es la salvación, este Valencia tiene que pensar allá arriba donde se juegan las competiciones europeas. Esperemos que se logre, porque todos tenemos ganas de eso, de que el Valencia no es que juegue perfecto, pero que por lo menos se vea la intención de intentarlo, que si gana partido de suerte, es verdad, pero queriendo verlo jugar y ganar, sería espectacular, vamos a ver si lo logramos».