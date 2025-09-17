Tres exvalencianistas que dejaron Mestalla este verano brillan en la Champions

Marc Escribano Valencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:42 Comenta Compartir

La Champions League es la mejor competición de clubes de fútbol del mundo, y ahí hace ya algo más de un lustro que no compite el Valencia. La 2019-20 fue la última campaña que los blanquinegros disputaron en el torneo continental europeo, y desde entonces, se han tenido que conformar con verla a través de la televisión. Y ahí, muchas veces, les ha tocado ver como varios de sus exfutbolistas han brillado con luz propia ante los mejores. Algo similar sucedió en la noche de este martes, en la jornada inaugural de la Champions de esta temporada.

Hasta tres jugadores que la pasada temporada defendieron la camiseta del Valencia se vistieron de corto en la máxima competición organizada por la UEFA, y demostraron su nivel dejando en evidencia una vez más a las decisiones tomadas en las oficinas de Mestalla. El más destacado fue el argentino Enzo Barrenechea, que marcó su primer gol en la Champions. Su tanto abrió la lata para el Benfica, que llegó a ponerse 2-0 ante el Qarabag de Azerbaiyán, aunque los portugueses se dejaron remontar y perdieron en Lisboa. El delantero de Cabo Verde Leandro Andrade, el colombiano Camilo Durán y el ucraniano Oleksiy Kashchuk protagonizaron la gran sorpresa de este primer día de la Champions 2025-26, que le ha costado el puesto de entrenador a Bruno Lage, y se habla de que el mítico José Mourinho será su sustituto en Da Luz.

Por otro lado, el Athletic Club aguantó con dignidad hasta el minuto 72 en su regreso a la Champions once años después, pero terminó cediendo 0-2 ante el Arsenal, semifinalista en la pasada edición, este martes en San Mamés. Y en las filas del conjunto inglés, ayudando a conseguir esa victoria con portería a cero, estuvo el exvalencianista Cristhian Mosquera. El hispano-colombiano formó como titular debido a las molestias de William Saliba, y convenció a su técnico Mikel Arteta, que está muy satisfecho con su rendimiento desde su llegada del Valencia, a cambio de algo menos de 15 millones de euros, un precio que la prensa anglosajona empieza ya a calificar de 'chollo'.

Finalmente, otro central formado en la Academia de Paterna fue titular en la Champions, pero no tuvo la misma suerte en cuanto al resultado de su equipo se refiere. La sorprendente victoria visitante del Union Saint-Gilloise belga en Eindhoven ante el PSV por 1-3 ensució el debut en la máxima competición europea del joven Yarek Gasiorowski. El de Polinyà de Xúquer fue titular con el conjunto neerlandés, actuando como lateral izquierdo durante gran parte del partido, aunque terminó en su posición natural de defensa central tras unas modificaciones de su técnico en busca de la remontada, que no llegó. El valenciano con origen polaco fue de los mejores valorados por la estadística del encuentro, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo en su estreno en la Champions.