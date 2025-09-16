Un ex del Valencia asume el banquillo del Castellón de forma interina

El fútbol es un deporte que no espera, y los resultados mandan. Eso se ha podido comprobar en el Club Deportivo Castellón, que comenzaba ... una ilusionante temporada en Segunda División, pero tras sumar únicamente dos puntos de quince posibles en este inicio de curso 2025-26, ha tomado una decisión importante como la destitución de su entrenador, el neerlandés Johan Plat.

«El CD Castellón comunica la destitución de Johan Plat como entrenador del primer equipo. Le agradecemos su trabajo durante sus 24 partidos en el club y valoraremos su esfuerzo para conseguir la salvación la temporada pasada. Deseamos a Johan muchos éxitos en sus futuros proyectos», reza el comunicado del conjunto orellut, que este fin de semana consiguió rascar un empate (3-3) sufrido en casa ante el recién ascendido Ceuta, que terminó con uno menos, y marcando el último gol en el tiempo de añadido de penalti. Un drama.

Plat, que ya había sido el sustituto la pasada temporada del también neerlandés Dick Schreuder, no ha conseguido que los castellonenses inicien bien la temporada, haciendo que Bob Voulgaris, el millonario dueño norteamericano del Castellón haya tomado la decisión de cortar su contrato. Eso sí, ahora los albinegros buscan un sustituto, pero mientras tanto, un exvalencianista y leyenda del equipo orellut se hará cargo del equipo de manera interina.

«Pablo Hernández asumirá la dirección del primer equipo de manera interina», añade el comunicado oficial del Castellón, confirmando que el que fuera jugador de Valencia, Cádiz, Getafe, Swansea, Al-Arabi, Al-Nasr, Rayo Vallecano, Leeds y el propio Castellón, donde se retiró en 2023, asumirá el banquillo hasta que se encuentre un reemplazo, con la opción de que si consigue buenos resultados, se quede a tiempo completo. Y es que el castellonense de 40 años ya había estado entrenando al filial albinegro, por lo que cumplirá el sueño de entrenar al equipo de su ciudad en la categoría de plata, buscando una reacción que les saque de los puestos de descenso.