Diakhaby y Hugo Duro en el partido ante el Getafe en Mestalla. Iván Arlandis

Valencia CF - Athletic Club: horario y dónde ver por televisión el partido de Liga

El equipo de Corberán busca recuperarse de la goleada sufrida ante el Barcelona

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:43

El Valencia CF buscará recuperarse del duro golpe sufrido ante el FC Barcelona con un triunfo este fin de semana ante el Athletic Club. La goleada de los de Flick ha dolido mucho a la afición, que vio cómo por tercera vez en este 2025 su equipo era un juguete en manos del conjunto catalán.

Delante tendrá a un conjunto Champions, que llega después de dos derrotas seguidas. El pasado sábado cayó por 0-1 en San Mamés frente al Alavés y este martes, en su estreno en la Copa de Europa, fue superado por 0-2 por el Arsenal. No era un encuentro nada sencillo y durante gran parte de los 90 minutos dieron la cara.

El Athletic afronta el partido con una baja importante como la de Nico Williams, además de la de Beñat Prados, lesionado de larga duración. Eso sí, contará con una noticia positiva, el regres de Aymeric Laporte al club.

En el Valencia CF, Corberán tiene a todos a sus disposición, pero el duro objetivo de recuperar mentalmente a su equipo después de la goleada. En el once, podría aparecer por primera vez Largie Ramazani y no es descartable que Pepelu entre por Baptiste Santamaria, desacertado en el Johan Cruyff.

El duelo entre Valencia CF y Athletic será este sábado a las 21:00 horas en Mestalla y se podrá ver en televisión a través de Movistar LaLiga. También puedes seguir el minuto a minuto en la web de LAS PROVINCIAS.

