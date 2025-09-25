Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Colapso en la V-30 este jueves con 15 kilómetros de atascos
Santiago Cañizares en una imagen de archivo. EFE

Santiago Cañizares anuncia que se casa en Valencia con su nueva novia y habla de tener más hijos

La pareja se conoció en el mes de mayo y se han comprometido para noviembre

A. Pedroche

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:21

Santiago Cañizares es una de las personalidades más conocidas del fútbol español. Desarrolló una carrera brillante como guardamente entre los 90 y los 2000. Destaca principalmente su etapa en el Valencia. 'Cañete' conquistó títulos, fue capitán y se convirtió en leyenda del club ché. Para él, es el club de su vida. Tanto es así que ahora, desde su posición como colaborador en programas de televisión y radio, no duda en atizar la gestión de Peter Lim llegando a asegurar que, si él fuera jugador del Valencia actual, pediría que le traspasaran. Y es que el de Puertollano se caracteriza por no tener pelos en la lengua. Tanto para hablar de fútbol como de otros temas. Incluso si se trata de su vida personal.

Recientemente ha hablado de la temprana muerte de su hijo en marzo de 2018. El episodio más duro de su vida. Hace pocos meses Cañizares también aseguró no estar pasando un buen momento. El exguardameta se acababa de separar de su anterior pareja y atravesaba un momento oscuro. «Estoy pasando por un momento difícil porque las cosas del amor son durísimas. No sé qué voy a hacer ni en el día de hoy porque esto te deja muy tocado. Yo había reducido mucho mi círculo social en una relación muy intensa y ahora me veo con todo el tiempo del mundo», reconocía en el mes de abril.

Esta no era su primera relación. Ha estado casado en dos ocasiones más y de esos matrimonios han nacido sus siete hijos. Su primer matrimonio fue con Marina Conchello, con quien tuvo tres hijos: Carlota, Lucas y Olivia. Posteriormente, en 2008, contrajo matrimonio con Mayte García, con quien tuvo cuatro hijos: Sofía y los trillizos India, Martina y Santi. Con la exmodelo se divorció en 2021.

Pues bien, tal y como a confirmado él mismo en los micrófonos de la Cadena Cope, va a haber un cuarto enlace. Tras su dura ruptura en abril, Cañizares conoció a su nueva pareja, Noemí, en el mes de mayo. Un enlace que tendrá lugar en Valencia como ha reconocido el futuro novio: «Sí, señor, me caso en mes y medio con una extraordinaria mujer». Ya había rumores, pero ahora no existe ningún tipo de duda.

Sobre los tiempos y lo rápido que han tomado esta decisión, Cañizares ha dicho lo siguiente: «Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya». También ha confesado que se conocieron mediante redes sociales «como todo el mundo hoy en día».

En su mejor momento

Preguntado por Juanma Castaño, Cañizares ha confesado sentirse pletórico y en una etapa vital inmejorable. «Estoy atravesando quizás el mejor momento de mi vida», ha sentenciado el comentarista, aunque también ha aclarado que no se plantea volver a ser padre.

