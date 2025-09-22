La estremecedora confesión de Cañizares sobre su hijo antes de caer enfermo: «Con tres años decía 'yo voy a estar aquí muy poquito'» El exguardameta charló sobre la pérdida del pequeño Santi en marzo de 2018

Santiago Cañizares ha pasado por el peor momento que puede vivir una persona: la pérdida de un familiar tan cercano como un hijo. El exguardameta ha habalado sobre ello en el programa 'Herrera en Cope', celebrado en Valencia, protagonizando una de las entrevistas más emotivas.

«Yo sé que la muerte no es el final. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque siento la presencia de mi hijo y porque cuando estoy muy mal, por ejemplo, pues le hago preguntas y él me aporta soluciones», señaló. «Cuando hay un problema grave, que estás en una encrucijada, no sabes qué camino coger, pues a veces trato de encontrarme con él y de que me envíe alguna señal para que yo interprete por qué camino tengo que ir. Y nunca me ha fallado», confesó con mucha emotividad.

El comentarista deportivo recordó con cariño cómo era su hijo: «Muy especial, muy distinto, con reacciones muy extrañas que no eran habituales». Admitió que con 3 años Santi no quería acudir al colegio y se frenaba en seco porque «quizá veía cosas que no veíamos los demás»: «Papá, yo aquí no he venido a aprender nada, si yo he venido a enseñaros y yo voy a estar aquí muy poquito tiempo», les llegó a decir.

Tiempo después, unas Navidades comenzó a sentirse mal y sufrió un tumor en el cerebelo que le llevó a la muerte 18 meses después, en marzo de 2018: «Nos contó entender que su mundo no era este y había venido a cumplir una misión», admite.

«Yo pedí un hijo. Normalmente cuando tú ahora mismo tienes a tu chica embarazada, pides un hijo, ¿no? Y realmente te caen tres porque bueno, pues luego Dios dijo, pues, pero pero uno es para mí», añadió.

