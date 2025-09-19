Cañizares, sobre su época de portero: «Me hubiera gustado tener de compañeros a dos mancos» El exguardameta reflexiona sobre la situación en la portería de España con la irrupción de Joan García

J.Zarco Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:30 Comenta Compartir

La nueva exhibición de Joan García en el partido de Champions League del FC Barcelona ante el Newcastle volvió a generar un debate en la tertulia de 'El Partidazo de Cope' acerca de quién debe ser el portero titular de la selección española. Allí estaba Santiago Cañizares, que ofreció como siempre su firme opinión.

«Yo me voy a llevar a tres porteros al Mundial, no sé a quien voy a poner porque tengo que trabajar con ellos, ver cómo están y el histórico de cada uno. Es bastante claro que en este momento Unai Simón, Raya y Joan García son claramente los tres mejores porteros españoles. Está clarísimo», señaló el exjugador.

Sin embargo, tiene claro quién debe ser de momento el titular: «Ahora mi pregunta es, ¿por qué no pueden ir los tres mejores porteros de España? Mi portero titular ahora es Unai Simón mientras no se demuestre lo contrario, mientras no baje su rendimiento en la selección y mientras la selección esté tranquila y bien con él».

Eso sí, el comentarista deportivo cree que el portero del Barcelona terminará siendo internacional: «Pero lo dije hace un mes, esto cae por su propio peso, la portería no engaña a nadie y claramente va a poner a Joan García internacional en algún momento».

Juanma Castaño, presentador del programa, le preguntaba por su época de jugador y la competencia que tenía: «Cuando eras portero, ¿te gustaba tener de compañero a uno muy bueno o a un matado?».

Y con su habitual sentido del humor, era totalmente sincero: «Cuando era portero era igual que cuando tú peleas por las audiencias. Me gustaría haber tenido a dos mancos y ser yo el único portero que hubiera en el planeta». Sus palabras desataban las risas de los compañeros de tertulia.