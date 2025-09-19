Kiat Lim vuelve a descartar la venta del Valencia CF

La propiedad del Valencia CF sigue siendo uno de los temas candentes y puestos en el punto de mira después de muchos años. Tras ... la llegada de Peter Lim en 2014 que sirvió para conseguir la mayoría accionarial, en marzo de 2025 cedió el testigo a su hijo, al menos en el puesto de la presidencia. Y es precisamente Kiat Lim quien en las últimas horas ha sido noticia, después de conceder una entrevista en el medio internacional de The Business Times y donde vuelve a cerrar la puerta a una posible venta del club valencianista.

«Ha habido rumores de venta cada año desde que compramos el club. Pero en este momento, hemos puesto tanto esfuerzo que queremos ver el plan hasta el final. Este es un juego en el que entras para crear algo», destaca Kiat Lim al ser preguntado por la vinculación accionarial actual con la entidad de Mestalla. Igualmente, en todo este proceso y después de su apreciación, apuntilló con que «tal vez podáis juzgarme dentro de cinco años».

Sabiendo que la figura de su padre ha estado discutida desde bien pronto, Kiat Lim quiso lanzar un órdago y reflexionó sobre ese paso al frente y de confianza que él mismo ha dado, aceptando ser el presidente del Valencia. «Respeto demasiado a mi padre como para decir que he tomado el relevo. Con la salvedad, eso sí, de que siempre respetaré su posición y sus decisiones, porque él también es mi jefe», señaló. No obstante, sabe que esto a su vez es una responsabilidad y no está privado ni alejado de las críticas. «No me molesta que me critiquen. Acepté la presidencia del club y cualquiera que ocupe este puesto será criticado», añadió.

Igualmente, con un análisis más deportivo, se muestra positivo de cara al futuro inmediato de la entidad valencianista. «Tenemos un plan deportivo de verdad. No es que antes no lo tuviéramos, pero ahora contamos con profesionales en sus puestos», opinó Kiat Lim.