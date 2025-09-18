Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet lanza la previsión del fin de semana en la Comunitat, anuncia tormentas y señala las zonas donde caerán
Trabajos en el interior del Nou Mestalla. VCF

Cuenta atrás para el fallo de las fichas

El TSJ emite la providencia en el pleito de Libertad VCF sobre el Nou Mestalla| El colectivo no sólo llevó al contencioso el acuerdo histórico de julio de 2024 entre PP, Compromís y PSPV sino también la concesión de las licencias

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:26

Mientras Ayuntamiento y Valencia CF guardan con un celo sobredimensionado los últimos pasos que han dado para solventar el acuerdo, la cuantía y el pago ... del pabellón para el barrio de Benicalap, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat sigue quemando etapas del conflicto judicial que planteó hace meses Libertad VCF al Contencioso-Administrativo y que afectan directamente al futuro del Nou Mestalla. Este colectivo perforó en una doble vía el nuevo escenario que entre Ayuntamiento y club plantearon para la reanudación de las obras del estadio de Cortes Valencianas, con la cuestión del Mundial 2030 de fondo, aunque llegaron tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  2. 2

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  3. 3 El caos que se avecina: un mes con cortes de tráfico en la A-7 por la dana desde el 19 de septiembre
  4. 4

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  5. 5 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  6. 6 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  7. 7

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  8. 8 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  9. 9 En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»
  10. 10

    El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cuenta atrás para el fallo de las fichas

Cuenta atrás para el fallo de las fichas