Cuenta atrás para el fallo de las fichas

Mientras Ayuntamiento y Valencia CF guardan con un celo sobredimensionado los últimos pasos que han dado para solventar el acuerdo, la cuantía y el pago ... del pabellón para el barrio de Benicalap, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat sigue quemando etapas del conflicto judicial que planteó hace meses Libertad VCF al Contencioso-Administrativo y que afectan directamente al futuro del Nou Mestalla. Este colectivo perforó en una doble vía el nuevo escenario que entre Ayuntamiento y club plantearon para la reanudación de las obras del estadio de Cortes Valencianas, con la cuestión del Mundial 2030 de fondo, aunque llegaron tarde.

Por un lado, Libertad VCF llevó al juzgado la concesión de las licencias de obras al Valencia y, por otro, la aprobación en julio de 2024 de las famosas fichas urbanísticas en las que tomaron parte tanto el PP como Compromís y el PSPV.

Es sobre esta línea de actuación, la de las fichas aprobadas en un acuerdo prácticamente histórico entre el partido en el gobierno municipal y las dos formaciones de la oposición (Vox se salió de la ecuación), la que ha entrado ya en lo que se podría denominar su fase final. El TSJ ha emitido ya la providencia del recurso presentado al acuerdo del pleno y en las próximas semanas debe conocerse el fallo definitivo. Si se toma como referencia lo que pasó con el pleito planteado por la famosa caducidad, los expertos confían en que para finales de octubre, principios de noviembre, se conozca ya el veredicto. «Quedando pendiente de su señalamiento para votación y fallo cuando por su orden de antigüedad le corresponda», indica el escrito de la sección 1 de la sala de lo contencioso-administrativo.

Libertad VCF actúa no sólo contra el Ayuntamiento sino también contra el Valencia CF y contra HCG Levante SLU, que es la dueña del solar donde estaba ubicado el antiguo Ayuntamiento junto al viejo Mestalla. Hay que recordar al respecto que en los acuerdos aprobados en su día figuraba la obligación de la construcción de un hotel, cuestión de la que el Valencia siempre quiso desmarcarse a pesar de que actuaba como promotor.

La resolución del pleito de las fichas va en el calendario por delante del de las licencias, una cuestión que desde una perspectiva más general podría estar de alguna manera relacionada, aunque de cualquier forma habría que esperar a ver la fórmula que emplea la sala para argumentar este primer fallo, sea en un sentido o en otro.

Es un asunto complejo se mire por donde se mire, no sólo por las argumentaciones jurídicas que han expuesto las partes implicadas sino también por las consecuencias que se derivarían en caso de que la tesis presentada por el letrado de Libertad VCF, Álvaro Sendra, consiga salir adelante. El recurso sobre las licencias venía a señalar básicamente la «precipitación» del Consistorio para la concesión de las mismas sin que estuvieran presentados ni aprobados los proyectos pertinentes. El tema de las fichas reúne un impacto todavía mayor y para llevarlo hasta el contencioso se han basado en varios pilares. Uno de ellos es la ausencia total en la parcela del viejo campo de viviendas de protección oficial, una cuestión de máxima actualidad dado la situación que se respira actualmente.