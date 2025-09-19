La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité» El exjugador ha repasado su etapa en el conjunto de Mestalla

Fernando Morientes ha desarrollado gran parte de su carrera en el Real Madrid pero el Valencia CF también tiene un hueco en su corazón puesto que estuvo tres años en el equipo. El delantero llegó en 2006 procedente del Liverpool dispuesto a aportar su experiencia y olfato goleador al equipo.

En una entrevista en el pódcast 'Offsiders', el exjugador ha repasado su carrera y su etapa en Mestalla. «Mi salida fue pactada con Benítez. Quería LaLiga y Madrid y Barça no podía ser. Ginés (su representante) me dijo que Valencia era una opción. Está Carboni de director deportivo y Quique Sánchez Flores que no se llevaban muy bien, pero se pusieron de acuerdo. Hubo que perder dinero pero en ese momento mi mujer me dijo el dinero no da a la felicidad pero en Valencia vamos a vivir muy bien», aseguró.

El ahora comentarista deportivo explicó que el club en aquel momento era apetecible: «Era un Valencia muy interesante, vino Joaquín, estaba Vicente. Cuando llegas a un sitio feliz, contento, miras aquí, allá... está Villa, Silva... hay mucho. La primera temporada fue brutal, nos eliminó el Chelsea en cuartos de Champions».

Morientes también desveló una anécdota con los aficionados: «Me daba un poco de respeto la grada. Yo salía por Valencia y me decían: 'Que nos metiste el gol en la Champions, todavía nos acordamos'. Yo prometo que no me voy de aquí sin ganar un título, tengo que daros lo que os quité».

Y afortunadamente, contribuyó a ganar un título: «La vida es súper caprichosa, después ganamos la Copa del Rey y el tercer gol lo hago yo. No fui titular, jugué los últimos minutos y dije 'ya he cumplido'».

Por último, recordó que tuve algunos problemas con Unai Emery: «Firmé tres años en Valencia y cumplí mi contrato y me fui libre al Marsella. El último año fue duro porque tuve alguna tirantez con Emery, pero son cosas que ocurren especialmente cuando tienes una trayectoria y dices esto lo aguanto o esto no. Tuve más fricción con él pero él también es un tío que va de frente, que te coge... y tenía muy buenas herramientas para elegir. Yo pensaba que tenía que jugar pero estaba Villa, Mata, Silva en su mejor versión, yo ya estaba que iba para abajo».

