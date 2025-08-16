Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía» El exguardameta disfruta en la playa también junto a sus hijas

Santiago Cañizares está feliz. Después de la ruptura con su última y tercera pareja, el exvalencianista afirmó estar en un momento muy complicado pero afortunadamente ha conseguido salir adelante y vuelve a estar ilusionado con una nueva mujer.

Antes del verano, el de Puertollano ya dejó entrever en el programa 'Despierta San Francisco' de Radio Marca que estaba conociendo a una chica y ahora lo ha confirmado a través de sus redes sociales. El exportero ha subido varias imágenes junto a ella en su cuenta de Instagram.

La última de ellas ha sido aprovechando el festivo de este viernes 15 de agosto y en la playa. «Verano en la mejor compañía», ha escrito en el post, donde también ha posado junto a dos de sus hijas, lo que evidencia que las pequeñas ya conocen al nuevo amor de su padre.

De ella únicamente se conoce su nombre, Noemí, ya que mantiene su cuenta de Instagram privada y sin la posibilidad de que la gente pueda ver sus fotografías.

El mal momento que vivió Cañizares

El pasado 2 de abril Cañizares anunciaba su ruptura con la que era su pareja en los últimos años: «He roto mi relación con mi pareja, que para mí era mi mujer. Estoy pasando por un momento difícil porque las cosas del amor son durísimas. No sé qué voy a hacer ni en el día de hoy porque esto te deja muy tocado. Yo había reducido mucho mi círculo social en una relación muy intensa y ahora me veo con todo el tiempo del mundo».

Cuatro meses después, el ahora comentarista deportivo ha conseguido rehacer su vida y parece estar muy feliz. Después de retirarse en 2008, la leyenda del Valencia comenzó a realizar apariciones en medios de comunicación y ahora trabaja en la Cope, Radio Marca o Movistar Plus.

