El momento más especial del verano de Nuria Roca en un espectacular lugar: «Un año entero esperando esto» La de Moncada sigue disfrutando de sus vacaciones por distintos destinos de España

Viernes, 15 de agosto 2025

Nuria Roca sigue aprovechando sus vacaciones al máximo y así lo evidencia a través de sus publicaciones en redes sociales. La de Moncada está aprovechando el parón veraniego de su programa 'La Roca' en La Sexta y de 'El Hormiguero' para estar junto a su familia y amigos y también para viajar.

La valenciana, tal y como ha mostrado en su último post, está ahora mismo en el exclusivo Palacio de Sancti Petri, A Gran Meliá Hotel, donde se relaja junto a sus hijos y su marido Juan del Val. A diferencia de su reciente estancia con sus amigos de la infancia en la aldea valenciana Baldovar, esta vez sí que la acompaña su esposo.

«Un año entero esperando ESTO!!!! Volver, volver y volver… siempre a @palaciodesanctipetrigranmelia», ha escrito Nuria Roca. Además, adjunta distintas imágenes de ella luciendo tipo en bañador sola y con sus hijos o de sus momentos en la playa junto a Juan del Val.

Precisamente, sobre el excelente estado físico que tiene se pronunciaba hace un par de años: «Os dejo por aquí un poco de 'chapa' para todos los que me preguntáis por lo que estoy haciendo de deporte… Os cuento, parece ser que por fin (y cruzo los dedos) he conseguido un hábito respecto al deporte… Sin presiones ni pretensiones salgo a andar, eso sí, con 'mala leche', es decir, a buen ritmo, entre 6 y 7 km/hora. Estoy saliendo 4 días a la semana y normalmente una hora».

Después de un verano en el que no ha parado, pasando por lugares como Santander o Menorca, será a comienzos de septiembre cuando regrese al trabajo para presentar una nueva temporada de 'La Roca', que este año se emitirá sábados y domingos.