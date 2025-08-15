Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detenido un hombre tras amenazar a su pareja con un cúter en La Patacona
Nuria Roca. Isabel Infantes

El momento más especial del verano de Nuria Roca en un espectacular lugar: «Un año entero esperando esto»

La de Moncada sigue disfrutando de sus vacaciones por distintos destinos de España

JZ

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:59

Nuria Roca sigue aprovechando sus vacaciones al máximo y así lo evidencia a través de sus publicaciones en redes sociales. La de Moncada está aprovechando el parón veraniego de su programa 'La Roca' en La Sexta y de 'El Hormiguero' para estar junto a su familia y amigos y también para viajar.

La valenciana, tal y como ha mostrado en su último post, está ahora mismo en el exclusivo Palacio de Sancti Petri, A Gran Meliá Hotel, donde se relaja junto a sus hijos y su marido Juan del Val. A diferencia de su reciente estancia con sus amigos de la infancia en la aldea valenciana Baldovar, esta vez sí que la acompaña su esposo.

«Un año entero esperando ESTO!!!! Volver, volver y volver… siempre a @palaciodesanctipetrigranmelia», ha escrito Nuria Roca. Además, adjunta distintas imágenes de ella luciendo tipo en bañador sola y con sus hijos o de sus momentos en la playa junto a Juan del Val.

Precisamente, sobre el excelente estado físico que tiene se pronunciaba hace un par de años: «Os dejo por aquí un poco de 'chapa' para todos los que me preguntáis por lo que estoy haciendo de deporte… Os cuento, parece ser que por fin (y cruzo los dedos) he conseguido un hábito respecto al deporte… Sin presiones ni pretensiones salgo a andar, eso sí, con 'mala leche', es decir, a buen ritmo, entre 6 y 7 km/hora. Estoy saliendo 4 días a la semana y normalmente una hora».

Después de un verano en el que no ha parado, pasando por lugares como Santander o Menorca, será a comienzos de septiembre cuando regrese al trabajo para presentar una nueva temporada de 'La Roca', que este año se emitirá sábados y domingos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao
  2. 2

    La CV-35 sufrirá cortes nocturnos durante casi dos meses por el cambio de asfalto
  3. 3 La Real Sociedad inscribe a Guedes para Mestalla y deja sin hueco a Sadiq
  4. 4 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  5. 5 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  6. 6 Aemet mantiene el aviso naranja durante el puente de agosto en Valencia, no descarta chubascos y señala las zonas donde caerán
  7. 7 «Si nos llegaran los resultados de las analíticas del agua ya sabríamos el origen de la contaminación y habría denuncias»
  8. 8

    Estos son los tres bares de tapas de la Comunitat seleccionados por la Guía Michelin
  9. 9 Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
  10. 10

    Una empresa valenciana denuncia «trato discriminatorio» tras el cierre de su terraza en Ibiza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El momento más especial del verano de Nuria Roca en un espectacular lugar: «Un año entero esperando esto»

El momento más especial del verano de Nuria Roca en un espectacular lugar: «Un año entero esperando esto»