Urgente La Primitiva de este lunes entrega un premio de 35.467,93 euros en un municipio de apenas 3.000 habitantes y otras dos localidades del interior
Un momento del ensayo de la proclamación de las fallleras mayores de Valencia 2026.

Ver 12 fotos
Un momento del ensayo de la proclamación de las fallleras mayores de Valencia 2026. JL Bort

¿A qué hora es hoy martes la proclamación de las falleras mayores de Valencia 2026?

Las nuevas representantes de las fiestas se dirigirán desde el Ayuntamiento a todos los valencianos

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 01:20

Comenta

Valencia ya tiene falleras mayores de Valencia para 2026. Con la 'telefonada' de la alcaldesa y el nombramiento de las nuevas representantes de las fiestas de la ciudad empieza el nuevo ejercicio fallero. Las dos nuevas máximas representantes de las Fallas, Carmen Prades Gil y Marta Mercader, serán proclamadas este martes 14 de octubre.

Las puertas del Ayuntamiento de Valencia se abrirán a las 18.30 horas del martes para recibir a las cortes de honor y a las falleras mayores de Valencia de 2026, además de a las máximas representantes de las fiestas de Castellón y Alicante.

Pasadas las 19.00 horas, llegarán las cortes de honor 2026 y las falleras mayores de Valencia que, a pie de escalera, serán recibidas por la alcaldesa, María José Catalá.

Tras pasar por el Salón de la Chimenea, se accederá en torno a las 19.30 horas al Hemiciclo para recibir, con todos los honores, a Carmen Prades Gil y Marta Mercader, que serán proclamadas como falleras mayores de Valencia.

La alcaldesa, María José Catalá, dará la palabra a las falleras mayores para que puedan dirigirse a todo el mundo fallero. Tras el parlamento de Carmen y Marta, la alcaldesa leerá un breve discurso y al finalizar, se interpretará el Himno regional y nacional.

Una vez acabe la parte más protocolaria del acto, se pasará al Salón de Cristal para hacer entrega, como manda la tradición, de un alfabeguer a cada una de las falleras mayores de Valencia.

