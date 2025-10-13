Carmen Prades y Marta Mercader, reinas del centro para la fiesta eterna

Álex Serrano López Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 19:59 | Actualizado 20:45h. Comenta Compartir

Desde hoy, llevan sobre sus hombros el peso de siglos. A cualquiera de nosotros nos abrumaría la responsabilidad, pero ellas están hechas de otra pasta. Carmen Prades Gil y Marta Mercader Roig son las nuevas falleras mayores de Valencia tras una elección por unanimidad que ha encumbrado al sector La Roqueta-Arrancapins y a la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal, que el año pasado ganó los primeros premios de falla infantil, mayor y el Ninot Indultat mayor y que ahora coloca a su máxima representante en lo más alto del trono fallero. Marta es de la comisión Alberique-Héroe Romeu. Entre ambos casales hay apenas un kilómetro de distancia. Será noche larga en estos barrios del centro de la ciudad, alrededor de la Estación del Norte y de Abastos.

Ambas elegidas se mostraron muy emocionadas, como no podía ser de otra manera. Se podría decir que ninguna se lo esperaba. Había quinielas, sí, pero una fallera nunca hace caso de ellas, más que nada para no volverse loca. También hay rumores, pero hacerles caso a ellos es casi peor. Marta no podía dejar de llorar y sólo atinó a dar las gracias aproximadamente quinientas veces y a decirle a María José Catalá, alcaldesa de Valencia, que le parecía «perfecto» que fuera a verla al casal. El nombramiento de Marta pilló de sorpresa a sus padres, que aseguraron en À Punt que no se lo esperaban para nada. «Estábamos mirando parkings cerca de los otros casales para cuando fuéramos a ver a la elegida», dijo su madre, que recordó el fallecimiento de una familiar muy querida el mismo día en que Marta salió elegida en el Roig Arena. El círculo de las Fallas, una vez más.

De ahí la primera edil y el concejal de Fallas, Santiago Ballester, se trasladarán a un kilómetro, al parador So Nelo, el casal de Convento Jerusalén, donde esperaba Carmen. La felicidad en la céntrica comisión era absoluta porque el año de la falla más laureada de Valencia fue redondo. Aunque el jurado que ha elegido a Carmen no tiene en cuenta el resto de funcionamiento de la comisión, lo cierto es que la entronización de la que fue fallera mayor en el pasado ejercicio es el broche de oro y diamantes para un año perfecto.

El acto de la telefonada se celebró de forma rápida. La alcaldesa Catalá disfruta este tipo de eventos (mucho más que otros) y tenía ganas de escuchar la alegría en las voces de las falleras mayores. Cierto es que esa alegría traspasa pantallas y los gritos y el llanto de las elegidas son capaces de mover la fibra hasta al más pintado. Y ninguno de nosotros lo somos. El acto no estuvo exento de anécdotas, cuando la alcaldesa descolgó el teléfono antes de hora en el caso de la fallera mayor infantil y tuvo que colgar antes de decir: «A ver si va a recibir la llamada antes de que diga yo el nombre». En otro momento, con la llamada para la mayor, la primera edil, que en estos actos se lo pasa mejor que nadie, tuvo que pedir que se esperaran a que ella dijera el nombre para que no pasara como el año pasado, cuando Berta Peiró se enteró antes porque le vibró el móvil que por escuchar su nombre. Las llamadas, huelga decirlo, no las hace la propia alcaldesa desde el Hemiciclo.

Carmen Prades

Carmen Prades tiene 25 años y es graduada en Transporte y Logística y tiene un máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal, y además está acabando el grado en Administración y Financias. Es fallera desde los 12 años, le encanta leer y se escapa a la playa siempre que puede. Forma parte de la delegación de infantiles y de protocolo. Sin ninguna duda, su acto favorito es la Plantà. Para ella, es increíble acompañar al artista y a su equipo durante los días que están plantando en la plaza. Lo disfruta desde muy pequeña porque le encanta la falla.

Marta Mercader

Marta Mercader, por su parte, tiene 10 años y estudia 5º de Primaria en Jesús y María. Su madre fue fallera mayor de la comisión Joaquín Costa-Burriana y ella es una apasionada del ballet clásico y del baile español. Le gusta mucho participar en playbacks, en los concursos de dibujo y en todas las actividades que realiza su falla y su Federación fallas Centro. Su acto favorito, sin duda, es la Ofrenda, ya que lo que más le gusta es acudir a llevarle flores a la Virgen de los Desamparados. Pero también le encanta la Crida y la recogida de premios.

