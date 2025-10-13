Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
Carmen Prades, la nueva fallera mayor de Valencia, celebra el premio en Fallas. Irene Marsilla

La nueva fallera mayor de Valencia cierra un año dorado para Convento

La elección se suma al primer premio mayor e infantil de la falla 2025 y el Ninot Indultat que recibieron en marzo

José Molins

José Molins

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:09

En Fallas la alegría se desbordó en Convento Jerusalén-Matemático Marzal con el triplete que consiguieron al obtener los primeros premios del monumento mayor e infantil y el Ninot Indultat 2025. Pero ahora, siete meses después, ya han logrado el póker de éxitos al tener a la nueva fallera mayor de Valencia para 2026, Carmen Prades, que ha recibido la llamada de la alcaldesa, María José Catalá, este lunes desde el Ayuntamiento.

Carmen, de 25 años, vivió en primera persona esos dos primeros premios en marzo y ahora no ha podido contener la emoción cuando ha sonado el teléfono y al alcaldesa la ha felicitado. Convento, una de las fallas más históricas de Valencia, vive por tanto un año de oro, con tres logros consecutivos que quedan para la historia.

Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026

Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026

El monumento mayor, que llevaba por título 'Or', fue creado por el artista David Sánchez Llongo y representaba el poder y la riqueza del oro. Fue el claro ganador, así como también obtuvo una amplia ventaja en la Exposición para ganar el Ninot Indultat. Carmen celebró por todo lo alto el 16 de marzo la decisión del jurado que les alzaba como campeones de la categoría Especial, pero ahora la protagonista es ella, al ser la nueva fallera mayor de Valencia.

Por su parte, la falla infantil también se alzó con el premio en la máxima categoría con la obra que llevaba por lema 'Ensenyant aprendràs', del artista Iván Tortajada Estellés, que fue la que encandiló al jurado de Especial.

