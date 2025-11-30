Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Humedades en el techo, imagen de archivo. Antonio Quintero

Un vecino consigue condenar a su comunidad a pagarle 7.514 euros por ignorar durante años una obra ilegal de otro propietario que provocaba humedades en su local

El edifició permitió que el dueño de una de las viviendas realizara una reforma no autorizada

Mario Lahoz

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:42

Comenta

El comienzo de esta historia se remonta a 2020. El afectado, propietario de varios bajos en el edificio, ya había alertado que en uno de los patios de luces, de uso exclusivo pero con elementos comunes, contaba con una terraza de obra anclada al suelo sin autorización comunitaria. Desde ese mismo patio se generaron humedades que afectaron al techo del local.

El Juzgado de Primera Instancia nº3 de Tudela desestimó inicialmente la demanda. En su resolución consideró que los daños eran imputables solamente al vecino que ocupaba y modificó el patio, al tratarse de un espacio de uso privativo y absolvió a la comunidad de toda responsabilidad civil por los desperfectos.

La Audiencia Provincial de Navarra no compartió ese criterio. Tras la apelación del afectado revocó la sentencia al considerar que la comunidad de vecinos incurrió en una conducta negligente y pasiva al no actuar frente a una obra visibe no autorizada que acabó dañando un elemento común como el techo del local.

La sala recordó que los patios de luces, aunque se conceda su uso exclusivo a un propietario, siguen siendo elementos comunes, por lo que cualquier modificación estructural requiere autorización expresa de la comunidad.

Noticias relacionadas

La Seguridad Social cambiará el complemento por hijo y solo podrá cobrarlo uno de los padres: estos son los nuevos criterios

La Seguridad Social cambiará el complemento por hijo y solo podrá cobrarlo uno de los padres: estos son los nuevos criterios

La ley aclara si está permitido que tu vecino tienda la ropa en el patio de luces o el balcón

La ley aclara si está permitido que tu vecino tienda la ropa en el patio de luces o el balcón

Al no existir ese acuerdo, la terraza constituida sobre el patio debía considerarse obra ilegal. «Resulta patente que la comunidad no cumplió con su obligación de conservación ni de intervención frente a la construcción anómala que, con el paso del tiempo, deriuvó en filtraciones», razona el tribunal.

Además, resaltó que la comunidad fue advertida en 2020 de que los daños eran continuos tras un primer siniestro, y no adoptó medidas correctoras, lo que agravó el problema.

Por ello, la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a esta comunidad de vecinos a indemnizar con 7.514 euros al vecino afectado por los daños en su local comercial como consecuencia de las humedades provocadas por la obra no autorizada.

Pese a ello, la resolución no fue firme y contra ella cabía interponer un recurso de tasación ante el Tribunal Supremo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  2. 2 Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  3. 3 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  4. 4 Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá
  5. 5 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  6. 6 Muere un trabajador en Casinos durante los trabajos de reconstrucción tras la dana
  7. 7 Hallado con vida al niño de 10 años tras horas de angustia después de desaparecer en una playa de Oliva
  8. 8 Un hombre saquea coches de visitantes de la Albufera y logra un botín de casi 15.000 euros
  9. 9 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en algunas marcas de cigarros y cigarrillos
  10. 10 El precio de la bombona de butano para esta semana tras la bajada del 5%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un vecino consigue condenar a su comunidad a pagarle 7.514 euros por ignorar durante años una obra ilegal de otro propietario que provocaba humedades en su local

Un vecino consigue condenar a su comunidad a pagarle 7.514 euros por ignorar durante años una obra ilegal de otro propietario que provocaba humedades en su local