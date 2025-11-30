Un vecino consigue condenar a su comunidad a pagarle 7.514 euros por ignorar durante años una obra ilegal de otro propietario que provocaba humedades en su local El edifició permitió que el dueño de una de las viviendas realizara una reforma no autorizada

El comienzo de esta historia se remonta a 2020. El afectado, propietario de varios bajos en el edificio, ya había alertado que en uno de los patios de luces, de uso exclusivo pero con elementos comunes, contaba con una terraza de obra anclada al suelo sin autorización comunitaria. Desde ese mismo patio se generaron humedades que afectaron al techo del local.

El Juzgado de Primera Instancia nº3 de Tudela desestimó inicialmente la demanda. En su resolución consideró que los daños eran imputables solamente al vecino que ocupaba y modificó el patio, al tratarse de un espacio de uso privativo y absolvió a la comunidad de toda responsabilidad civil por los desperfectos.

La Audiencia Provincial de Navarra no compartió ese criterio. Tras la apelación del afectado revocó la sentencia al considerar que la comunidad de vecinos incurrió en una conducta negligente y pasiva al no actuar frente a una obra visibe no autorizada que acabó dañando un elemento común como el techo del local.

La sala recordó que los patios de luces, aunque se conceda su uso exclusivo a un propietario, siguen siendo elementos comunes, por lo que cualquier modificación estructural requiere autorización expresa de la comunidad.

Al no existir ese acuerdo, la terraza constituida sobre el patio debía considerarse obra ilegal. «Resulta patente que la comunidad no cumplió con su obligación de conservación ni de intervención frente a la construcción anómala que, con el paso del tiempo, deriuvó en filtraciones», razona el tribunal.

Además, resaltó que la comunidad fue advertida en 2020 de que los daños eran continuos tras un primer siniestro, y no adoptó medidas correctoras, lo que agravó el problema.

Por ello, la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a esta comunidad de vecinos a indemnizar con 7.514 euros al vecino afectado por los daños en su local comercial como consecuencia de las humedades provocadas por la obra no autorizada.

Pese a ello, la resolución no fue firme y contra ella cabía interponer un recurso de tasación ante el Tribunal Supremo.