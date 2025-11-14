La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: puedes recurrir al artículo 17 si tu vecino quiere pintar la fachada de otro color La normativa especifica que se necesita un acuerdo de tres quintas parte de los propietarios

J.Zarco Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:57 Comenta Compartir

La Ley de Propiedad Horizontal es la encargada de regular la normativa de las comunidades propietarios, señalando los derechos y obligaciones que tiene el dueño de cada piso o local en un edificio. Uno de los aspectos que más discusión puede generar es la pintura de la fachada, en la que tiene que haber un acuerdo de los vecinos.

En este sentido, un propietario no puede decidir pintar por su cuenta pintar el exterior de su vivienda, y así lo especifica el artículo 7 de la LPH: «El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad».

Por lo tanto, para poder hacerlo deberá obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios, en los términos establecidos en el apartado 12 del artículo diecisiete de esta Ley.

Si el propietario en cuestión pinta la fachada sin tener ese convenio con los vecinos, el presidente de la comunidad le requerirá la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.

Qué dice el artículo 17 de la LPH

El apartado 12 del artículo 17 señala qué mayoría debe haber para poder realizar ciertas acciones, como en este caso pintar la fachada:

«El acuerdo expreso por el que se apruebe, limite, condicione o prohíba el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación«, señala el escrito recogido en el Boletín Oficial del Estado.

Añade que «esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20 %. Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos».

Temas

Vivienda