Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio Todo propietario debe contribuir al gasto común porque puede utilizar este servicio que mejora el edificio

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:45 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial (AP) de Oviedo ha dado la razón a una comunidad de vecinos que había aprobado una derrama para sustituir la caldera del edificio y que un vecino se negaba a abonar. El vecino, propietario de varios locales comerciales, impugnó el acuerdo alegando que no utiliza el sistema de calefacción y que, según los estatuos, no le correspondía pagar.

Según la sentencia dictada este septiembre, el vecino declaraba estar exento de participar en estos gastos mientras no los utilizara. La comunidad defendió que el gasto afectaba a la sala de calderas es un elemento común y que, por tanto, debía repartirse a partes iguales entre los propietarios.

El Juzgado de Primera Instancia nº1 de Siero dio la razón al propietario de los locales y anuló el acuerdo librándole de pagar la derrama. No obstante, la AP revocó la sentencia y este vecino tendrá que abonar su parte correspondiente.

La AP recordó que el artículo 9.1e de la Ley de Propiedad Horizontal obliga a todos los propietarios a contribuir a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, «salvo disposición en contrario de los estatutos».

En este caso, una cláusula de los estatutos de 1977, reconocía a los locales el derecho a instalar calefacción «cuando lo estimen oportuno», y que debían pagarla «a su costa». Para la Audiencia esto no significa que estén exentos de pagar las obras generales, sino solo del uso o mantenimiento ordinario.

La sentencia citó jurisprudencia del Tribunal Supremo que este tipo de cláusulas debe interpretarse «restrictivamente». En palabras del tribunal, «la sustitución del elemento común ha de seguir igual régimen que el de nueva instalación, al venir determinada por razones de necesidad y no de simple conveniencia».

Por ello, la Audiencia concluye que el propietario de los locales debe pagar la derrama de la instalación de la caldera porque «el cambio realizado redunda claramente en la mejora y mayor valor de esos espacios». Ahora bien, esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Temas

Energía

Consumo

Juzgados