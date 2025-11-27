La Seguridad Social cambiará el complemento por hijo y solo podrá cobrarlo uno de los padres: estos son los nuevos criterios Se exigirá a las mujeres y no sólo a los hombres que demuestren el hecho de haber visto interrumpida su carrera laboral por los hijos, y habrá dos criterios para determinar quién ingresa el dinero

Nacho Ortega Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:45 Comenta Compartir

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está ultimando una reforma del complemento de pensión para la reducción de la brecha de género que transformará radicalmente las reglas de acceso a esta prestación. La principal novedad es que los requisitos serán idénticos para hombres y mujeres, eliminando las condiciones adicionales que actualmente se exigen a los varones.

El complemento ya no será automático para las madres

Hasta ahora, las mujeres con derecho a una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad podían acceder a este complemento simplemente por haber tenido hijos. Pero esto cambiará con la reforma que se pretende llevar a cabo, que introduce nuevos criterios que deberán cumplir ambos progenitores por igual, sin distinción de sexo.

Los nuevos requisitos para acceder al complemento

Según el borrador al que ha tenido acceso Europa Press, tanto hombres como mujeres beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente tendrán derecho al complemento económico por cada hijo, previa solicitud, siempre que hayan visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción.

Para acreditar esta afectación, será necesario cumplir alguna de estas condiciones:

• Tener más de 90 días sin cotización entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los seis años posteriores, o en caso de adopción, entre la fecha de la resolución judicial y los seis años siguientes.

• Que la suma de las bases de cotización de los dos años siguientes al nacimiento o adopción sea inferior en más de un 10% a la de los dos años inmediatamente anteriores.

• Que exista ausencia de cotizaciones o menos de 180 días cotizados antes del nacimiento o la adopción.

La gran novedad: solo uno de los dos progenitores podrá cobrar el complemento por cada hijo

El cambio más significativo de la reforma radica en que, según el proyecto, cada hijo o hija podrá dar derecho de manera independiente al complemento, pero este solo podrá ser percibido, por cada hijo, por uno de los dos progenitores.

El borrador del Ministerio establece un mecanismo claro para determinar quién tiene derecho al complemento cuando ambos progenitores cumplen los requisitos:

- Primera regla: Inicialmente se reconocerá el complemento al progenitor que lo solicite en primer lugar y reúna los requisitos mencionados. Es decir, el orden de solicitud será determinante si solo uno de los dos lo pide.

- Segunda regla: Si posteriormente el otro progenitor también lo solicitara por el mismo hijo o hija y acreditara el cumplimiento de los requisitos, la Seguridad Social plantea que el derecho al complemento corresponda al titular de pensiones cuya suma sea de menor cuantía. En otras palabras, prevalecerá el progenitor con la pensión más baja.

- Tercera regla: En caso de que la cuantía resultante sea la misma para ambos progenitores, tendrá derecho al complemento aquel que hubiese causado en primer lugar la pensión de jubilación o incapacidad permanente, ambas en su modalidad contributiva.

También para pensiones de viudedad

La reforma también contempla que las personas titulares de una pensión de viudedad causada por el otro progenitor de los hijos o hijas en común tengan derecho al complemento, siempre que el causante de dicha pensión hubiera cumplido alguna de las condiciones mencionadas sobre la afectación de su carrera profesional.

Cuantía del complemento

El importe del complemento por hijo se fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El importe medio en la actualidad de este complemento es de entorno a 75 euros mensuales.

La cuantía a percibir por cada progenitor no puede superar en ningún caso cuatro veces el importe mensual fijado por hijo y será incrementada al comienzo de cada año en el mismo porcentaje previsto para las pensiones contributivas.

El fallo del Supremo

Esta reforma que está diseñando Seguridad Social y que ha planteado a los agentes sociales persigue cumplir con el fallo del Tribunal Supremo del pasado mes de julio, que determinó que este complemento debe ser satisfecho a los varones en las mismas condiciones que a las mujeres.

Además, busca alinearse con la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que consideró una discriminación directa por razón de sexo que la normativa española exija a los varones requisitos adicionales para ver reconocido este complemento de pensión, como por ejemplo que hubieran visto interrumpida su carrera profesional por el nacimiento de hijos o por adopción.

Pensionistas exigen una reforma que «blinde» las pensiones en la Constitución y evite recortes EP

Reformas por discriminación

Esta modificación del complemento por hijo, que nació con el objetivo de reducir la brecha de género en las pensiones, no sería la primera que se realiza por cuestiones de discriminación hacia los varones.

La anterior regulación del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, que reconocía el complemento de pensión a las mujeres con hijos «por aportación demográfica», también fue declarada por el TJUE en sentencia de diciembre de 2019 incompatible con el derecho de la Unión Europea por ser discriminatorio con los hombres en similar situación.

Desde la fecha del pronunciamiento del TJUE, el Tribunal Supremo ha dictado numerosas sentencias que parten de que ese complemento de maternidad por aportación demográfica puede ser obtenido por mujeres u hombres que cumplan los requisitos de tener hijos y ser beneficiarios de pensiones.

Con esta nueva reforma, el departamento que dirige Elma Saiz modifica el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social para establecer un marco completamente igualitario en el acceso a este complemento, poniendo fin definitivamente a cualquier discriminación por razón de sexo en esta prestación.

Mujeres beneficiarias

A cierre del pasado mes de octubre, 1.185.850 pensiones cobraban el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que un 83,6% de sus titulares eran mujeres (991.234). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 75,1 euros.

Del total de pensiones complementadas en octubre, el 24,8% corresponde a pensionistas con un hijo (293.508); el 48,1% de los beneficiarios tiene dos hijos (570.825); el 18% lo percibe por tres hijos (214.196), y por cuatro hijos lo cobra el 9,1% (107.321).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija al mes por hijo, desde el primero. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.