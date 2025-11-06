La ley aclara si un vecino puede colocar macetas en el rellano El uso de las zonas comunes suele ser un tema de discusión entre propiertarios de manera recurrente

Todos sabemos que, en ocasiones, la convivencia entre vecinos es muy complicada. Pese a que cada uno disfruta de su propio espacio, existen pequeñas rencillas que pueden dificultar la relación. Por ejemplo, las obras en una vivienda. Otro aspecto candente suele ser los pagos de diferentes derramas. Pero quizá el que genera más roces en el día a día es el uso de las zonas comunes. Su uso es compartido, pero en ocasiones hay propietarios que quieren darle un toque personal. Eso pasa en los rellanos donde un vecino decide colocar macetas. Este elemento decorativo, que también suele verse en balcones, saca a debate cuáles son los límites sobre estos espacios y el derecho de cada vecino a modificarlo.

¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal al respecto? El artículo 7.1 recoge que cada propietario puede hacer los cambios que considere convenientes siempre que no afecten a la estructura, la seguridad o el aspecto exterior del edificio. A continuación, añade un aspecto clave: «En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna». Esto viene a referirse a las zonas comunes; incluido el rellano o pasillo del portal.

Por otro lado, el artículo 9.1.a) de la misma ley establece que cada propietario tiene la obligación de «respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando causar daños o desperfectos». En el caso concreto de las macetas, no deben entorpecer el paso, dificultar la limpieza o representar un riesgo de caída. Si se considera que invaden el espacio común o afectan a la estética del edificio, la comunidad puede exigir su retirada inmediata.

Una vez conocemos qué dice la ley podemos entender que colocar macetas, plantas o cualquier otro objeto frente a la puerta del piso, puede considerarse una alteración o un uso indebido del espacio común si no cuenta con el consentimiento de la comunidad.

Sin embargo, existen algunas excepciones y matices que deben ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, en muchos casos, los estatutos de la comunidad de propietarios pueden establecer normas específicas sobre el uso de los espacios comunes, incluyendo la posibilidad de dejar temporalmente objetos en determinadas áreas, siempre y cuando no entorpezcan el paso ni supongan un riesgo para la seguridad de los residentes.