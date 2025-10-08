Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un piso a la venta en un edificio, imagen de archivo. J. J. Mullor

Una administradora de fincas, sobre los vecinos que ponen la música muy alta: «Se pueden aplicar sanciones»

La experta aclara qué hacer en este tipo de situaciones en las que entra en juego la convivencia en comunidad

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:02

Comenta

La convivencia nunca es fácil y, por muy a gusto que estés en tu casa, los vecinos pueden llegar a hacer el día a día muy insoportable. Desde negarse a pagar los gastos de comunidad, hasta ensuciar el patio o sufrir ruidos constantes que no dejan descansar, la problemática que puede llegar a darse en una finca es tan amplia que conviene saber cómo afrontar cada caso. Para ello, la Ley de Propiedad Horizontal establece la normativa a aplicar en estsa situaciones y marca también los aspectos que están prohibidos y los que deben ser consensuados entre propietarios.

A veces, enfrentarse a este tipo de situaciones puede resultar desesperante si la otra persona no entra en razón o no considera que está molestando. Por ejemplo, uno de los encontronazos más habituales entre vecinos se da por molestias al poner la música demasiado alta, llegando incluso a imposibilitar el descanso.

Lo primero que hay que hacer en estos casos es tratar el tema con la persona en cuestión y exponerle la molestias. Si no se consigue llegar a un acuerdo o hacerle entrar en razón, tampoco hay que desesperarse: «Cuando hablar y acordar no es suficiente, es momento de recurrir a medidas formales», aconseja en redes sociales la administradora de fincas de Torres Comunidades.

«Como administradora puedo ayudar a que el tema se trate en una reunión de vecinos para definir acciones más serias, como avisos formales al vecino en cuestión», señala sobre el proceso que se debe seguir a la hora de formalizar una queja cuando el implicado no atiende a razones. Puede ocurrir que, tras el aviso por parte de la administradora del edificio, la problemática termine. Sin embargo, también puede darse la situación de que todo siga igual, o que empeore y el aludido genere todavía más molestias para incordiar.

«Si sigue sin respetar, incluso podemos aplicar sanciones según el reglamento de tu comunidad o en última instancia pedir apoyo legal para proteger el derecho de todos a vivir en paz», aclara la administradora sobre los últimos pasos a seguir en esta problemática. Además, cada ayuntamiento establece en sus ordenanzas municipales los niveles de ruido (decibelios) permitidos tanto en horario diurno como nocturno, así como los horarios de descanso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  4. 4 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  5. 5 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  6. 6 Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»
  7. 7

    El precio de la vivienda se duplica en Valencia: un piso nuevo de 100 m2 pasa de 190.000 euros a 370.000 en seis años
  8. 8 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  9. 9

    Polo sobre el correo del brutal caudal del Poyo: «El técnico lo ve y dice, bueno, voy a mandarlo... dando por hecho que están al tanto»
  10. 10

    Miguel Barrachina, un valor en alza en el Consell de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una administradora de fincas, sobre los vecinos que ponen la música muy alta: «Se pueden aplicar sanciones»

Una administradora de fincas, sobre los vecinos que ponen la música muy alta: «Se pueden aplicar sanciones»