Una administradora de fincas, sobre los vecinos que ponen la música muy alta: «Se pueden aplicar sanciones» La experta aclara qué hacer en este tipo de situaciones en las que entra en juego la convivencia en comunidad

Tamara Villena Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:02

La convivencia nunca es fácil y, por muy a gusto que estés en tu casa, los vecinos pueden llegar a hacer el día a día muy insoportable. Desde negarse a pagar los gastos de comunidad, hasta ensuciar el patio o sufrir ruidos constantes que no dejan descansar, la problemática que puede llegar a darse en una finca es tan amplia que conviene saber cómo afrontar cada caso. Para ello, la Ley de Propiedad Horizontal establece la normativa a aplicar en estsa situaciones y marca también los aspectos que están prohibidos y los que deben ser consensuados entre propietarios.

A veces, enfrentarse a este tipo de situaciones puede resultar desesperante si la otra persona no entra en razón o no considera que está molestando. Por ejemplo, uno de los encontronazos más habituales entre vecinos se da por molestias al poner la música demasiado alta, llegando incluso a imposibilitar el descanso.

Lo primero que hay que hacer en estos casos es tratar el tema con la persona en cuestión y exponerle la molestias. Si no se consigue llegar a un acuerdo o hacerle entrar en razón, tampoco hay que desesperarse: «Cuando hablar y acordar no es suficiente, es momento de recurrir a medidas formales», aconseja en redes sociales la administradora de fincas de Torres Comunidades.

«Como administradora puedo ayudar a que el tema se trate en una reunión de vecinos para definir acciones más serias, como avisos formales al vecino en cuestión», señala sobre el proceso que se debe seguir a la hora de formalizar una queja cuando el implicado no atiende a razones. Puede ocurrir que, tras el aviso por parte de la administradora del edificio, la problemática termine. Sin embargo, también puede darse la situación de que todo siga igual, o que empeore y el aludido genere todavía más molestias para incordiar.

«Si sigue sin respetar, incluso podemos aplicar sanciones según el reglamento de tu comunidad o en última instancia pedir apoyo legal para proteger el derecho de todos a vivir en paz», aclara la administradora sobre los últimos pasos a seguir en esta problemática. Además, cada ayuntamiento establece en sus ordenanzas municipales los niveles de ruido (decibelios) permitidos tanto en horario diurno como nocturno, así como los horarios de descanso.