Las pensiones más bajas subirán por encima de las de jubilación o la máxima en 2026 y alguna alcanzará los 1.195,40 €/mes Las no contributivas aumentarán aún más que las mínimas el año que viene

Tres pensionistas dan un paseo por la calle.

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:02 Comenta Compartir

Las pensiones más bajas duplicarán en 2026 la subida de las contributivas generales, marcando una clara apuesta por proteger a los colectivos más vulnerables. Mientras las pensiones contributivas se revalorizarán entorno a un 2,7% según el IPC, las pensiones mínimas subirán alrededor del 6% y las no contributivas aumentarán un 9%, el mismo porcentaje que el Ingreso Mínimo Vital, cuya cuantía está referenciada a las pensiones no contributivas.

La revalorización supondrá, aproximadamente, 572 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán 498 euros anuales.

El 12 de diciembre de 2025 se conocerá el porcentaje definitivo del IPC de noviembre, que determinará el incremento exacto de las pensiones, mientras que el 1 de enero de 2026 entrará en vigor oficialmente la nueva revalorización de las pensiones y a finales de enero de 2026 los pensionistas recibirán el primer pago con la cuantía actualizada.

Esta brecha en la revalorización responde al compromiso de reducir progresivamente la distancia entre las prestaciones más bajas y los umbrales de pobreza, con el objetivo de que la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo alcance los 16.500 euros anuales en 2027, según anunció el Gobierno.

Revalorización diferenciada para mayor protección

El sistema de revalorización establecido en 2023 contempla un mecanismo específico para las pensiones mínimas, que van más allá del IPC general. Las pensiones mínimas subirán alrededor del 6% en 2025, y en 2026 continuarán con incrementos adicionales destinados a reducir progresivamente la brecha con el umbral de pobreza.

Las pensiones no contributivas seguirán una senda de convergencia hacia el 75% del umbral de pobreza para un hogar unipersonal, con incrementos que superarán el 9% anual. Este esfuerzo busca garantizar que ningún pensionista quede por debajo de los niveles mínimos de subsistencia dignos.

El camino hacia los 16.500 euros anuales

La medida estrella para 2026 será el refuerzo de la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo. Tras aplicar el IPC de cerca del 2,8%, esta prestación recibirá un incremento adicional equivalente al 20% de la distancia hasta alcanzar 1,5 veces el umbral de pobreza. El objetivo gubernamental es claro: que esta pensión alcance al menos 16.500 euros anuales (1.178,5 euros mensuales) en 2027.

En 2025, la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo se fijó en 15.786,40 euros anuales, lo que significa que en 2026 se acercará significativamente a la meta establecida para el año siguiente.

Pensiones contributivas

La revalorización reforzada no se limitará únicamente a las pensiones de jubilación. Las pensiones de viudedad con cargas familiares se igualarán a la cuantía mínima de jubilación contributiva con cónyuge a cargo. Además, el resto de pensiones contributivas mínimas recibirán un incremento adicional equivalente al 50% del porcentaje aplicado a las pensiones de jubilación con cónyuge a cargo, garantizando así una mejora generalizada del sistema.

IMV

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) también se incrementará en 2026 de igual manera, al estar su cuantía referenciada a las pensiones no contributivas, reforzando la red de protección social en su conjunto.

CUANTÍAS DE LAS PENSIONES MÍNIMAS 2026 (ESTIMADAS)

Estas cuantías son estimaciones basadas en la aplicación del IPC del 2,8% más los incrementos adicionales correspondientes según el tipo de pensión. Las cifras definitivas se publicarán en el BOE en diciembre de 2025 o enero de 2026.

PENSIONES DE JUBILACIÓN CONTRIBUTIVA

Con 65 años o más:

Con cónyuge a cargo: 1.195,40 €/mes | 16.735,60 €/año

Sin cónyuge: 899,40 €/mes | 12.591,60 €/año

Con cónyuge no a cargo: 853,30 €/mes | 11.946,20 €/año

Con menos de 65 años:

Con cónyuge a cargo: 1.195,40 €/mes | 16.735,60 €/año

Sin cónyuge: 841,20 €/mes | 11.776,80 €/año

Con cónyuge no a cargo: 795,00 €/mes | 11.130,00 €/año

PENSIÓN MÁXIMA

Límite máximo: 3.359,00 €/mes | 47.026,00 €/año

INCAPACIDAD PERMANENTE

Gran Invalidez (con 65 años o más):

Con cónyuge a cargo: 1.739,20 €/mes | 24.348,80 €/año

Sin cónyuge: 1.349,00 €/mes | 18.886,00 €/año

Con cónyuge no a cargo: 1.279,90 €/mes | 17.918,60 €/año

Incapacidad Permanente Absoluta (con 65 años o más):

Con cónyuge a cargo: 1.195,40 €/mes | 16.735,60 €/año

Sin cónyuge: 899,40 €/mes | 12.591,60 €/año

Con cónyuge no a cargo: 853,30 €/mes | 11.946,20 €/año

Incapacidad Permanente Total (con 65 años o más):

Con cónyuge a cargo: 1.195,40 €/mes | 16.735,60 €/año

Sin cónyuge: 899,40 €/mes | 12.591,60 €/año

Con cónyuge no a cargo: 853,30 €/mes | 11.946,20 €/año

Incapacidad Permanente Total (entre 60 y 64 años):

Con cónyuge a cargo: 1.159,20 €/mes | 16.228,80 €/año

Sin cónyuge: 841,20 €/mes | 11.776,80 €/año

Con cónyuge no a cargo: 795,00 €/mes | 11.130,00 €/año

Incapacidad Permanente Total (menos de 60 años):

Enfermedad común: 662,70 €/mes | 9.277,80 €/año

Accidente no laboral: 899,40 €/mes | 12.591,60 €/año

PENSIONES DE VIUDEDAD

Con 65 años o más:

Con cargas familiares: 1.195,40 €/mes | 16.735,60 €/año

Sin cargas familiares: 806,50 €/mes | 11.291,00 €/año

Con 60 a 64 años:

Con cargas familiares: 1.195,40 €/mes | 16.735,60 €/año

Sin cargas familiares: 753,00 €/mes | 10.542,00 €/año

Con menos de 60 años:

Sin discapacidad ni cargas: 662,70 €/mes | 9.277,80 €/año

Con discapacidad ≥65%: 806,50 €/mes | 11.291,00 €/año

PENSIONES DE ORFANDAD

Pensión por beneficiario: 293,50 €/mes | 4.109,00 €/año

Orfandad absoluta: 586,90 €/mes | 8.216,60 €/año

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Jubilación e Invalidez: 659,00 €/mes | 9.226,00 €/año

PENSIÓN SOVI

No concurrente: 653,00 €/mes | 9.142,00 €/año

Concurrente con viudedad: 634,30 €/mes | 8.880,20 €/año