Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media

Unos 500 euros más tendrán el año que viene de media para gastar (o ahorrar) los más de 9,4 millones de pensionistas, cuantía que ... se eleva hasta rozar los 600 euros para el colectivo de jubilados. El dato adelantado del IPC de noviembre ha desvelado una de las noticias que más se espera conocer en esta recta final del año: cuánto subirá la nómina de los mayores el año que viene. Se elevará en el entorno del 2,7%, el incremento más moderado desde 2022, que supondrá unos 35 euros más al mes de media, según informó este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El INE publicó este jueves el IPC adelantado de noviembre, que se situó en el 3% tras repuntar en esta recta final de año. Este dato es el que marca el cálculo de cuánto subirá la pensión, que desde 2022 se eleva de forma automática con la inflación media de los últimos doce meses (de diciembre a noviembre), sin necesidad ya de que sea el Gobierno de turno el que lo decida. No obstante, habrá que esperar a conocer el dato de inflación definitivo el 13 de diciembre para confirmar oficialmente esta subida, aunque habitualmente es idéntico.

Así, la pensión media del sistema aumentará unos 35 euros en enero y superará los rozar los 1.350 euros al mes. La revalorización supondrá 40 euros más al mes para los más de 6,5 millones de jubilados, que pasarán a ingresar unos 1.552 euros, 578 euros más que este año.